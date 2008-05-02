مطهری در قلمرو کلام آرای جدید ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی گفتمان مجدد با حضور رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از اندیشمندان و متفکران عصر دیروز در سالن کارنامه نشر سرای اهل قلم در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: در ایران از دهه دوم سده چهاردهم خورشیدی، در بستر چالشهای فکری جاری در حوزه فلسفه، حکمت و اندیشه سیاسی، سه جریان رایج دین پژوهی وجود دارد.
وی افزود: یکی جریان سنتی بود که هیچ اندیشه جدیدی برای ارائه ایجابی نداشت و مقاومتش در برابر مسائل روز و جدید، مقاومت سلبی با اصرار بر میراث معرفتی قدیم بود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: جریان دیگر می خواست ذیل تفکر غربی به مسائل موجود پاسخ دهد و اما جریان سوم به صورت مجدد و احیا کننده بود.
وی درباره ویژگی های گفتمان مجدد اظهار داشت: گفتمان مجدد در عین حال که به معارف بومی توجه دارد خود احیا کننده مجدد و نو آفرین است. شخصیتهای شاخص عرصه گفتمان مجدد، استاد شهید مطهری و علامه طباطبایی هستند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مرحوم علامه طباطبایی در قلمرو فهم متن، حکمت و فلسفه اسلامی ابداعاتی دارد، در حالی که استاد مطهری با اینکه فیلسوف است، در قلمرو کلام به ارائه آراء جدید پرداخته که مماس و درگیر با آراء غربی است.
همچنین در ادامه این نشست، حجت الاسلام عبد الحسین خسرو پناه مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: در دوران معاصر، جریان جدیدی به نام گفتمان مجدد شکل گرفته که دارای اندیشه منظم، نظام وار و مجموعه ای از مبانی است. گفتمان مجدد دغدغه رابطه دین و مدرنیته را دارد، بر خلاف جریان سنتی که این دغدغه را ندارد.
وی افزود: دغدغه گفتمان مجدد این است که چگونه در ایران می توان به نواندیشی، رشد و بالندگی رسید. از انحطاط دوری می کند و در پی پاسخ به رابطه دین و علم به همراه سایر مباحث دین پژوهی است.
حجت الاسلام خسروپناه افزود: گفتمان مجدد بر اساس نظام معرفت شناختی و هستی شناختی خود به پرسشهای موجود پاسخ می دهد اما جریان روشنفکری در پی یافتن پاسخ سؤال های جدید با عاریه گرفتن از مبانی غرب است.
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