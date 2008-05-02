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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

حجت الاسلام رشاد‌:

مطهری در قلمرو کلام آرای جدید ارائه کرد

مطهری در قلمرو کلام آرای جدید ارائه کرد

رئیس پ‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست "گفتمان مجدد" اظهار داشت: مرحوم علامه طباطبایی در قلمرو فهم متن، حکمت و فلسفه اسلامی ابداعاتی دارد، در حالی که استاد مطهری با اینکه فیلسوف است،‌ در قلمرو کلام به ارائه آراء جدید پرداخته که درگیر با آرای غربی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی گفتمان مجدد با حضور رئیس پ‍‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از اندیشمندان و متفکران عصر دیروز در سالن کارنامه نشر سرای اهل قلم در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام علی اکبر رشاد‌ رئیس پ‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: در ایران از دهه دوم سده چهاردهم خورشیدی، ‌در بستر چالشهای  فکری جاری در حوزه فلسفه، حکمت و اندیشه سیاسی، سه جریان رایج دین پ‍ژوهی وجود دارد.

وی افزود: یکی جریان سنتی بود که هیچ اندیشه جدیدی برای ارائه ایجابی نداشت و مقاومتش در برابر مسائل روز و جدید، ‌مقاومت سلبی با اصرار بر میراث معرفتی قدیم بود.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: جریان دیگر می خواست ذیل تفکر غربی به مسائل موجود پاسخ دهد و اما جریان سوم به صورت مجدد و احیا کننده بود.

وی درباره ویژگی های گفتمان مجدد اظهار داشت:  گفتمان مجدد در عین حال که به معارف بومی توجه دارد خود احیا کننده مجدد و نو آفرین است. شخصیتهای شاخص عرصه گفتمان مجدد، ‌استاد شهید مطهری و علامه طباطبایی هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مرحوم علامه طباطبایی در قلمرو فهم متن، حکمت و فلسفه اسلامی ابداعاتی دارد، در حالی که استاد مطهری با اینکه فیلسوف است،‌ در قلمرو کلام به ارائه آراء جدید پرداخته که مماس و درگیر با آراء غربی است.

همچنین در ادامه این نشست، حجت الاسلام عبد الحسین خسرو پناه ‌مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: در دوران معاصر،‌ جریان جدیدی به نام گفتمان مجدد شکل گرفته که دارای اندیشه منظم، ‌نظام وار و مجموعه ای از مبانی است. گفتمان مجدد دغدغه رابطه دین و مدرنیته را دارد،‌ بر خلاف جریان سنتی که این دغدغه را ندارد.

وی افزود: دغدغه گفتمان مجدد این است که چگونه در ایران می توان به نواندیشی، رشد و بالندگی رسید. از انحطاط دوری می کند و در پی پاسخ به رابطه دین و علم به همراه سایر مباحث دین پژوهی است.

حجت الاسلام خسروپناه افزود: گفتمان مجدد بر اساس نظام معرفت شناختی و هستی شناختی خود به پرسشهای موجود پاسخ می دهد اما جریان روشنفکری در پی یافتن پاسخ سؤال های جدید با عاریه گرفتن از مبانی غرب است.

کد مطلب 675796

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