"هرمز در منابع و متون تاریخی" در چین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب هرمز در منابع دوره های یوآن و مینگ (هرمز در منابع و متون تاریخی چین) با هدف نشر اخبار و رویدادهای مربوط به هرمز از منظر متون چینی دوره های یوآن و مینگ و مقایسه آنها با روایتهای راویان ایرانی و اروپایی و همچنین معرفی هویت تاریخی و واقعی خلیج فارس به چینیان، با ترجمه و تصحیح دکتر "یاسر یائو جیده" استاد و مدیر مرکز ایران شناسی دانشگاه "یون نن" چین توسط انتشارات "خلق نینگ شیا" در ژانویه 2008 میلادی در 131 صفحه و شمارگان دو هزار نسخه منتشر شد.

این کتاب را "رالف کاوتس" و "رودریش پتاک" نوشته اند.

ترجمه فارسی "هرمز در منابع و متون تاریخی چین" پیش از این با ترجمه مهرداد وحدتی در سال 1383 به همت مرکز نشر دانشگاهی در 89 صفحه در ایران منتشر شده است.