وابستگی به غیر خدا آغاز سقوط عزت جامعه اسلامی؛ تبیین قرآنی مفهوم عزت

حجت الاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به تبیین مفهوم عزت در آیه روز پنجم طرح زندگی با آیه ها گفت: خداوند در آیات ۱۳۸ و ۱۳۹ سوره مبارکه نساء، منافقان را مورد خطاب قرار داده و آنان را به عذابی دردناک بشارت میدهد، کسانی که به جای تکیه بر مؤمنان، به کفار روی میآورند و عزت را نزد دشمنان خدا جستوجو میکنند.
حجت الاسلام فرحزاد افزود: قرآن کریم به صراحت اعلام میکند که تمام عزت از آن خداوند است و کسانی که در پی کسب عزت از غیر خدا هستند، راه خطا میروند.
وی ابراز کرد: عزت به معنای سربلندی، اقتدار و غلبه است و این ویژگی، تنها در پرتو بندگی خداوند و اطاعت از او به دست میآید.
وی با اشاره به تقسیمبندی انسانها در آموزههای دینی گفت: در قرآن کریم سه گروه معرفی شدهاند، مؤمنان که ظاهر و باطن آنان هماهنگ است، کافران که آشکارا دشمنی میکنند و منافقان که به ظاهر در صف مؤمناناند اما در باطن، دل در گرو دشمن دارند.
وی گفت: خطر نفاق به مراتب بیشتر از کفر آشکار است، زیرا منافق با پوشش دینداری، ضربهای عمیقتر وارد میکند.
این خطیب مذهبی ادامه داد: در طول تاریخ، بیشترین آسیبها به جوامع دینی از ناحیه نفاق وارد شده است و کسانی که به ظاهر دم از دیانت میزنند اما در عمل، به دشمنان تکیه میکنند، مصداق همان هشداری هستند که قرآن درباره آنان سخن گفته است.
وی تصریح کرد: عزت حقیقی در گرو تحقق عملی «ایاک نعبد و ایاک نستعین» در زندگی انسان است و یعنی انسان تنها خدا را معبود و تنها او را تکیهگاه بداند و هر اندازه وابستگی به غیر خدا کاهش یابد، عزت و آرامش درونی افزایش خواهد یافت.
حجت الاسلام فرحزاد با نقل خاطراتی از علمای بزرگ، از جمله مرحوم آیتالله بهاءالدینی و مرحوم آیتالله حائری، گفت: سیره عملی این بزرگان نشان میدهد که اتکای واقعی آنان به خداوند بوده است و آنان حتی در شرایط دشوار و تهدیدآمیز، آرامش و طمأنینه خود را از دست نمیدادند، چرا که عزت را از خدا میدانستند نه از قدرتهای ظاهری.
وی افزود: در حدیث قدسی آمده است که خداوند میفرماید من عزیز هستم و هر کس عزت میخواهد، باید از عزیز اطاعت کند.
استاد حوزه علمیه گفت: عزت پیامبر، اهل بیت و مؤمنان نیز در پرتو اتصال به عزت الهی معنا پیدا میکند.
این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه امام حسن مجتبی علیهالسلام اظهار داشت: سیره کریمانه آن حضرت جلوهای روشن از عزت الهی است و مظلومیت امام حسن علیهالسلام در تاریخ کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که آن حضرت با صبر و حلم مثالزدنی، اوج عزت را در سختترین شرایط به نمایش گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: انسان مؤمن اگر به مقام رضایت نسبت به قضای الهی برسد و بداند که هیچ حادثهای خارج از اراده خداوند رخ نمیدهد، به آرامشی دست مییابد که دشمنان نیز نمیتوانند آن را سلب کنند و چنین انسانی ممکن است در ظاهر دچار سختی شود، اما در باطن، عزیز و سربلند است.
فرحزاد در پایان تاکید کرد: جامعه اسلامی باید عزت را در استقلال، ایمان و پیوند با خداوند جستوجو کند و از هرگونه وابستگی به دشمنان بپرهیزد و هر مقدار اطاعت الهی در زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود، عزت، آرامش و اقتدار نیز افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ذکر و دعا در تعالی روح انسان گفت: بهترین ذکر، صلوات بر محمد و آل محمد(ص) است و این ذکر کوتاه، جامعترین توسل به ساحت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت علیهمالسلام به شمار میرود.
حجت الاسلام فرحزاد افزود: بزرگان اخلاق و عرفان، بهویژه مرحوم آیتالله بهجت رضوانالله، همواره بر استمرار ذکر صلوات توصیه داشتند و معتقد بودند این ذکر، هم کار پاککن را انجام میدهد و گناهان را میزداید و هم کار مداد را میکند و برای انسان حسنات و درجات معنوی ثبت میکند.
این استاد حوزه علمیه با استناد به روایات بیان کرد: در نقلهای معتبر آمده است که صلوات بر پیامبر و آل او، گناهان را همانند آب که آتش را خاموش میکند، از میان میبرد و در روایتی از امیرالمؤمنین علیهالسلام تصریح شده که تاثیر صلوات در محو خطایا، از تاثیر آب بر آتش نیز بیشتر است و همچنین از امام رضا علیهالسلام نقل شده است که هر کس راهی برای کفاره گناهان نیابد، بر صلوات مداومت کند، چرا که این ذکر، گناهان را درهم میشکند و نابود میسازد.
قم- استاد حوزه علمیه قم گفت: هرگونه وابستگی به غیر خدا و تکیه بر دشمنان، زمینهساز تضعیف اقتدار و سقوط عزت جامعه اسلامی خواهد بود.
