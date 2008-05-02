توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد از یکشنبه / برگزاری آزمون در 19اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای 15، 16 و 17 اردیبهشت ماه توزیع می شود.

این آزمون 6 نوبتی بوده و در صبح و عصر روزهای پنج شنبه 19، جمعه 20 و شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود.