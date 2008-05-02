توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد از یکشنبه / برگزاری آزمون در 19اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای 15، 16 و 17 اردیبهشت ماه توزیع می شود.
این آزمون 6 نوبتی بوده و در صبح و عصر روزهای پنج شنبه 19، جمعه 20 و شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای 15، 16 و 17 اردیبهشت ماه توزیع می شود.
این آزمون 6 نوبتی بوده و در صبح و عصر روزهای پنج شنبه 19، جمعه 20 و شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
نظر شما