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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

دانشگاه آزاد اعلام کرد:

توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد از یکشنبه / برگزاری آزمون در 19اردیبهشت

توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد از یکشنبه / برگزاری آزمون در 19اردیبهشت

زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای 15، 16 و 17 اردیبهشت ماه توزیع می شود.

این آزمون 6 نوبتی بوده و در صبح و عصر روزهای پنج شنبه 19، جمعه 20 و شنبه 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

کد مطلب 675815

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