نکوداشت آیت الله قبله ای؛ نکوداشتی از جنس علم و فقاهت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منتظر قائم - دبیر همایش نکوداشت آیت الله خلیل قبله ایی خویی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی همزمان با روز معلم ارادت خود را نسبت به استاد این گونه ابراز کرد: "اینجا نکوداشت استادی است که خود را وقف انسانیت کرد."

دکتر کوشا - رئیس دانشکده علوم قضایی نیز در این مراسم از سالها ممارست و در کنار استاد بودن گفت و اظهار داشت: "آن طور که ما شناختیم و دیگران نشناختند ... آیت الله قبله ایی خویی با بهره گیری از تحصیلات حوزه علمیه قم و نجف از چنان توانایی برخوردارند که وقتی در مسائل حقوقی مختلف و پیچیده روز مسائلی مطرح می شد با بهره گیری از فقه پویای شیعه به بهترین نحو ارائه طریق می کردند."

وی پشت زدن به دنیا را عامل اعتماد و مورد توجه بودن آیت الله قبله ایی خویی در نزد اطرافیان دانست و گفت: "حضرت آیت الله خود سوخت اما مردم و جامعه از ایشان بهره مند شد."

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نیز در این مراسم حضور داشت. معاون اول قوه قضائیه تجلیل از آیت الله قبله ایی خویی را تجلیل از فقاهت، پژوهش و تحقیق و تجلیل از یک معلم دانست و گفت: "شخصیت علمی و فقاهتی و تحقیقی آیت الله قبله ایی خویی در آثار و کتابهای ارزشمندشان از جمله در کتاب ارث و قواعد فقه کیفری و جزائی و آیات الاحکام جلوه دارد."

معاون اول قوع قضائیه که در جمع دانشگاهیان در دانشکده علوم قضائی سخن می گفت ادامه داد: "مکتب غنی فقهی که امروز در اختیار اساتید و دانشجویان ما قرار دارد حاصل زحمات و تلاشهای بسیاری از علما و فقها در ادوار مختلف و تطورات فقه در این ادوار است."

حجت الاسلام رئیسی با تجلیل از مقام فقاهتی آیت الله خلیل قبله ایی خویی از ملاقات آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس این قوه در ساعاتی قبل از حضور در این مراسم خبر داد و سلام رئیس قوه قضائیه را به این مراسم ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این مراسم با بیان اینکه "حق رابطه است و بقیه تکلیف اند" گفت: "افراد آزاد به دنیا می آیند و مکلف هستیم به آزادی دیگران تعرض نکنیم تا زمانی که حد و حدود آزادی رعایت شود."

پیش از آنکه از حضرت استاد برای حضور در جایگاه و سخنرانی و دریافت هدایا دعوت شود، سه تن از شاگردان استاد اشعاری را به وی تقدیم کردند.

آیت الله خلیل قبله ایی خویی جملاتی مانند "فکر می کنم معلم آنچنان که باید و شاید معرفی نشده است، دانشجویان بدانند که آدمی هر قدر علم داشته باشد باز هم ناقص است، به خوی خیلی علاقمندم اما من اول ایرانی هستم و بعد خوئی هستم، معتقدم اگر آثار ایرانی را کنار بگذارید از دین چیزی نداریم، آن حدیثی که شما بر روی 5 هزار تومانی تان نوشته اید در قبر ابوحنیفه در بغداد نوشته اند چون او یک ایرانی است و ..." توجه همگان را به سخنانش جلب کرد.

استاد با لحنی صمیمی و به ظاهر خودمانی و بیانی ساده جدی ترین پیام ها را به حضار و فرد فرد جامعه منتقل می کرد و می گفت: "این بچه های دانش آموز را که بعضی سالها برای مسابقات علمی می فرستیم و افتخار می آورند حلقه گل به گردنشان می اندازیم، چرا دبیرها و معلم ها فراموش می شوند، چرا معلم فراموش می شود، یک حلقه گل نیز به گردن او بیاندازیم."

به گزارش مهر، هدایا و لوح های تقدیری از سوی دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده ابن سینا، موسسه رویان، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مدرسه علمیه مرحوم شیخ عبدالحسین، کتابخانه ملی، مجتمع علوم اسلامی کوثر، دانشکده علوم قضایی، مرکز تحقیقات حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، دانشگاه پیام نور واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و جمعی از نهادها و دستگاههای استان آذربایجان غربی به آیت الله خلیل قبله ایی خویی اهدا شد.