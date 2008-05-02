به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، محسن چینی‌فروشان که در مراسم پایانی جشنواره "یک هفته با کانون" سخن می‌گفت با بیان این پیشنهاد افزود: در ایجاد این مرکز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند مشارکت کنند تا بچه‌های ما در تهران یا در یکی از شهرهای دیگر کشور بتوانند به صورت دائمی با نگاهی فرهنگی با سرزمین ایران بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: هویت ملی ما چیزی جز هویت فرهنگی ما نیست و مؤلفه‌های این هویت را تنها در بناها و خشت و آجرها جستجو نمی‌کنند بلکه ادبیات شفاهی، مثل‌ها، شعرها و لالایی‌ها معرف هویت فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود.

مدیرعامل کانون از عدم آشنایی کودکان و بزرگترها با ادبیات و شعر فارسی ابراز نگرانی کرد و با اشاره به سفرهای خود به کشورهای فارسی زبان گفت: در روبرو شدن با مردم و مسؤولین این کشورها مشاهده می کردم که آنها با شعر شاعران پارسی‌گو به خوبی آشنا بودند و اغلب این اشعار را از حفظ می‌خواندند.

چینی‌فروشان با تشریح پدیده جهانی سازی به این نکته اشاره کرد که بخشی از این پدیده متأسفانه هویت تاریخی و فرهنگی ملت‌ها را نشان رفته است و این نگرانی را حتی کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه هم احساس کرده‌ و در سال‌های اخیر به شدت با گسترش و ترویج فرهنگ و زبان‌های بیگانه مقابله می‌کنند.

مدیرعامل کانون نقش کتابخانه‌های کانون را در سراسر ایران برای آشنا کردن کودکان با تاریخ و ادبیات فارسی این سرزمین برجسته توصیف کرد و گفت: ایران همیشه پایدار و ماندگار است و معرفی آن به کودکان کهنه نمی‌شود و به همین دلیل باید بگویم جشنواره نقش خورشید کار کوچکی نیست بلکه رویداد فرهنگی بسیار بزرگی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پژوهش‌هایی که مربیان و اعضای کانون برای برگزاری جشنواره نقش خورشید انجام داده‌اند تأکید کرد: کمتر جایی مثل کانون از ظرفیت بیش از 750 مرکز و لشگری 2500 نفره از مربیان برای طراحی و اجرای پژوهش‌های کاربردی برخوردار است و باید از این ظرفیـت بالا برای جمع‌آوری افسانه‌ها و لالایی و فولکلور و موسیقی‌های مناطق مختلف استفاده کنیم که در این راه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون از توسعه جشنواره یک هفته با کانون با حضور تمام مراکز استانی و بخش‌های تولید شامل سینمایی، انتشارات، تئاتر و سرگرمی‌ها و پژوهش و کانون زبان ایران و اجرای وسیع آن در مهر امسال و روز جهانی کودک خبر داد.

قرار است در این جشنواره تمام فعالیت‌های یک ساله کانون در سراسر کشور و بخش‌های تولیدی و پژوهشی آن در معرض دید مخاطبین کانون قرار گیرد.

بر اساس این گزارش در آئین پایانی چهاردهمین جشنواره یک هفته با کانون که 12 اردیبهشت همزمان با روز معلم برگزار شد، از تلاش‌های 55 مربی مسئول، مربی فرهنگی، مربی هنری، مربی ادبی و کارشناسان موفق کانون در سراسر کشور قدردانی شد؛ ضمن اینکه 12 کتابخانه کانون از میان 630 مرکز ثابت آن به عنوان مراکز موفق معرفی شدند.

در این مراسم صدرالله اسد بیگی معاون فرهنگی کانون هم به برگزاری موفق این جشنواره در روزهای 6 تا 12 اردیبهشت اشاره کرد و گفت: در این جشنواره 30 استان کشور با هدف معرفی فعالیت‌های خود با هدف معرفی سرزمین ایران و تحقیق و پژوهش در این زمینه با محورهای ادبیات شفاهی، صنایع دستی و لباس‌ها حضور داشتند.

چهاردهمین جشنواره "یک هفته با کانون" با عنوان "نقش خورشید" 12 اردیبهشت در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری واقع در خیابان حجاب پایان یافت.