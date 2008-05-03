همایش ملی ایمنی زیستی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور متخصصین و نخبگان علم مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی وزارتخانه های علوم، بهداشت و جهاد کشاورزی برگزار می شود.

تا کنون 50 مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده است و علاقه مندان می توانند تا 15 اردیبهشت نسبت به ارسال مقالات خود به این همایش اقدام کنند.

توسعه مهندسی ژنتیک در جهان و ایران، ایمنی زیستی و مسایل پیرامون آن، آنالیز احتمال خطر، مدیریت خطر، شارژنی، انتقال افقی ژن، تأثیر بر موجودات غیر هدف و سایر موضوعات ذیل ایمنی زیستی محورهای مورد بحث در این همایش به شمار می آیند.

همچنین پیش بینی می شود، موضوع حذف نام ایران از فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته و ارسال لایحه بازدارنده ایمنی زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مجلس شورای اسلامی نیز جز مهمترین موضوعات این همایش باشد.

ایران از سال 1383 به فناوری تولید انبوه برنج تراریخته دست یافته و در سالهای 83، 84 و 85 این محصولات به صورت تجاری مورد کشت و کار قرار گفت. در سالهای اخیر تولید انبوه این محصول و سایر محصولات مانند پنبه تراریخته در کشور به دلیل عدم وجود قانون داخلی در زمینه ایمنی زیستی متوقف شد.