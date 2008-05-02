سکوت سران کشورهای عرب عامل جنایات آمریکا در عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: با وجودی که مسلمانان 5/1 میلیارد نفر از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و بسیاری از امکانات استراتژیک دنیا را در اختیار دارند به دلیل عدم اتحاد و یکدلی مورد ستم استکبار قرار می گیرند.

امام جمعه کرمان بیان داشت: پنج سال از حمله آمریکا به عراق می گذرد اما هنوز نیز در سایه سکوت کشورهای عرب به جنایات وحشیانه خود در عراق ادامه می دهد و هر روز تعداد زیادی از مسلمانان به خصوص شیعیان در این کشور مسلمان شهید می شوند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا با شعار کمک به مردم عراق این کشور را اشغال کرد اما این تجاوز نتیجه ای جز جنایت و بدبختی مردم عراق نداشته است.

حجت الاسلام جعفری گفت: اسرائیل در غزه 5/1 میلیون نفر مسلمان را تحت محاصره قرار داده است و هر روز دهها نفر به دلیل محاصره و نبود غذا و دارو جان خود را از دست می دهند.

وی یادآور شد: جنایات اسرائیل غاصب و آمریکا از نگاه مردم آگاه دنیا دور نمانده است و امروز این کشورها به منفور ترین کشورهای جهان تبدیل شده اند.

امام جمعه کرمان با اشاره به هفته معلم نیز عنوان کرد: کسب دانش و علم در اسلام از جایگاه بسیار بلند مرتبه ای برخوردار است و به همین دلیل معلم و متعلم در جامعه اسلامی بسیار محترم شناخته شده اند.

وی تصریح کرد: اگر جامعه ای از لحاظ علمی و کسب دانش ضعیف عمل کند در دنیای امروز جایگاهی نخواهد داشت و استکبار با درک این مهم سعی در وابسته کردن علمی کشورهای اسلامی به دنیای غرب دارد.

امام جمعه کرمان یادآور شد: ایران اسلامی به برکت انقلاب اسلامی در بسیاری جهات خودکفا شده است و مستقل و آزاد در راه پیشرفت و سربلندی گام برمی دارد.

وی با اشاره به موفقیت های اخیر دانشمندان ایرانی ادامه داد: به همت و کوشش دانشمندان جوان ایرانی در دنیا جزء کشورهای دارای علم هسته ای هستیم و به اتکا به خداوند در آینده نزدیک در کلیه رشته های مختلف جزء کشورهای برتر خواهیم شد.

جعفری با اشاره به اینکه دانش آموختن به دیگران یک فریضه الهی است خاطرنشان کرد: در بسیاری از احادیث و آیات قرآن به کسب علم و آموختن به دیگران توصیه شده است و یکی از مصادیق برتر صدقه دادن محسوب می شود.

وی با اشاره به جایگاه والای استاد مطهری ادامه داد: وی الگوی واقعی یک معلم نمونه بود و جایگاه ایشان در مرتبه ای قرار داشت که امام خمینی(ره) در سوگ شهادت استاد مطهری اشک ریخت.

امام جمعه کرمان با اشاره به سال نوآوری و شکوفایی بیان داشت: فرهنگیان و دانش آموزان باید با استفاده از این موقعیت با استفاده از نوآوری و شکوفایی مدارج عالیه تکامل را طی کنند و ایران اسلامی را به جایگاه حقیقی خود برسانند.