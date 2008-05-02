افکار و اندیشه های شهید مطهری باید در جامعه توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان، افزود: جامعه امروز و به ویزه نسل جوان و آینده، نیاز شدید به تحلیل و اشاعه اندیشه های شهید مطهری دارند و این روند باید به نحو مطلوب در جامعه صورت گیرد.

وی محوریت اسلام و خداشناسی در آثار شهید مطهری را وجه تمایز آثار دیگر نویسندگان و دانشمندان معاصر دانست و گفت: استاد شهید مطهری از سرمایه‌ها و چهره‌های بارز در تبیین و ترویج تفکر شیعه و غدیر بود و امروز با گذشت بیش از دو دهه از شهادت این استاد بزرگ اندیشه ها و افکار وی در تعالی جامع اسلامی موثر است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان تاکید کرد: این شخصیت والا و فیلسوف گرانقدر، عمر پربرکت خود را در عرصه فرهنگ و دین به روشنگری پرداخت و با الحاد، فساد و انحراف مبارزه کرد و سرانجام نیز به ‌شهادت رسید.

حجت‌ الاسلام واعظی عنوان کرد: استاد شهید مطهری بزرگترین سپر دفاعی در قرنهای اخیر برای اعتقادات افراد جامعه به خصوص قشر دانشجو در همه عرصه ها بوده است و دنیای استکبار نیز به این امر واقف بوده و همواره در راستای مقابله با آن تلاش کرده است.

وی نقش معلمان و مربیان را در تربیت صحیح و اسلامی فرزندان این مرز و بوم، والا و مهم عنوان کرد و با تقدیر از زحمات و تلاشهای این قشر در توسعه علم و دانش در جامعه افزود: معلمان حق بزرگی بر گردن جامعه دارند.

واعظی در ادامه با اشاره به استقبال باشکوه و تاریخی مردم استان فارس از رهبر معظم انقلاب، این امر را نشان دهنده اعتقاد و تاکید ملت بزرگ ایران بر اصل ولایت فقیه و استوار بودن آنان در مسیر اعتلا و حمایت از نظام جموری اسلامی ایران دانست.

امام جمعه زنجان گفت: امروز با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران در کنار رهبری نظام و انقلاب با تاکید بر اصل ولایت فقیه در راستای توسعه و اقتدار نظام اسلامی استوارتر از گذشته گام برمی دارند و این امر دشمن را در استیصال و سراشیبی سقوط قرار داده است.