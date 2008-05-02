تداوم خلاء ریاست جمهوری در لبنان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، انتخاب رئیس جمهوری لبنان موضوع محوری این دیدار بود.

موسی صبح امروز در سمینار جهانی اقتصاد در بیروت شرکت کرد و در افتتاح این سمینار اظهار داشت: من با تمامی توان تلاش کردم تا برای حل بحران لبنان پیشرفتی حاصل شود و من معتقد نیستم که بحران سیاسی این کشور دشوار باشد.

وی با بیان اینکه تداوم خلاء ریاست جمهوری در لبنان مسئله ای خطرناک است، گفت: امر مطلوب در حال حاضر اجرای طرح کاری اتحادیه عرب است.

موسی در عین حال گفت که دعوت رئیس پارلمان لبنان برای گفتگوی گروههای لبنانی رد نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خلاء ریاست جمهوری در لبنان مسئولیت خطیری است که منجر به خسارتهای بسیاری خواهد شد و تنها اوضاع منطقه ای مسئول این بحران نخواهد بود، بلکه لبنانی ها نیز مسئول چنین بحرانی می باشند.

لازم به ذکر است که نبیه بری و سعد الحریری رئیس فراکسیون المستقبل قرار است امروز در حضور عمرو موسی با یکیدگر دیدار کنند.

اتحادیه عرب عصر 15 دی سال گذشته با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تاکنون 18 بار به تعویق افتاده و به 13 می (24 اردیبهشت) موکول شده است.