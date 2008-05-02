دکتر منصور کبگانیان در حاشیه نشست روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بحث تجهیزات تا انتهای سال 86 به خوبی پیش رفت اما 2 ماه است که روند کندی داشته است.

رؤسای دانشگاههای کشور امروز پس از برگزاری مراسم افتتاحیه اجلاس روسای دانشگاهها در دانشگاه تهران با حرکت به سمت نهاد ریاست جمهوری با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار می کنند. روسای دانشگاههای کشور همزمان با روز معلم به دیدار رئیس جمهوری می روند تا مطالب خود در زمینه مسائل آموزش عالی، پژوهش و فناوری را ارائه کنند.

تأمین تجهیزات دانشگاهها از جمله مباحثی است که بر طبق اظهارات مسئولان آموزش عالی و تاکیدات قبلی روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی امروز با رئیس دولت مطرح خواهد شد. رئیس جمهوری در مورد تامین تجهیزات دانشگاهها دستور ویژه داد و وزارتخانه های علوم و بهداشت پس از دستور محمود احمدی نژاد اقدام به تهیه لیست تجهیزات کرده و آن را به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال کردند. معاونت علمی رئیس جمهور نیز چندی پیش از تامین اعتبار خرید تجهیزات خبر داده بود.

به گزارش مهر، رئیس دولت نهم 11 شهریور ماه 1386 به روسای دانشگاههای کشور گفت: این دولت، شما مسئولین دانشگاه را هیچگاه تنها نخواهد گذاشت و تا آخر از فعالیتهای علمی شما حمایت خواهد کرد. به شما قول می دهم تا در اولین فرصت کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاهها را با کمک شما تجهیز کنیم.

محمود احمدی نژاد در جمع روسای دانشگاههای سراسر کشور و مسئولان دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خطاب به دکتر واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهوری خواستار شد تا زمینه بازدید تمامی روسای دانشگاه ها از پیشرفتهای علمی کشور با هزینه نهاد ریاست جمهوری فراهم شود.

همچنین رئیس جمهوری کشورمان خطاب به وزرای علوم، بهداشت و معاون علمی رئیس جمهوری گفت : "بنده از شما می خواهم تا با اساتید دانشگاه های سراسر کشور بنشینید و در راستای پیشرفتهای علمی تلاش کنید و سعی کنید که همگی در یک راستا حرکت کنید."

رئیس جمهور بار دیگر در 21 آبان ماه 1386 در جمع دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت گفت: بنده اینجا اعلام می کنم هر مقدار که به تجهیزات کارگاهی نیاز دارید به ما فهرست دهید تا ما یکجا همه را فراهم کنیم.

امروز روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی در دیدار با رئیس جمهور پس از گذشت نزدیک به یکسال از دستور ویژه رئیس جمهوری در خصوص تامین تجهیزات صحبت می کنند.