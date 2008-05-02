ابراز نگرانی آمریکا نسبت به اقدامات روسیه در آبخازیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در راه سفر به لندن برای شرکت در نشست گروه 1+5 و دیدار با همتای روس خود در جمع خبرنگاران نسبت به حرکات سربازان روسیه در آبخازیا ابراز نگرانی کرده و اضافه کرد: اکنون زمان ملتهب کردن منطقه نیست و ما شدیدا نسبت به این گونه تحرکات نگران هستیم.

رایس از مطرح کردن این موضوع با سرگئی لاوروف همتای روس در لندن خبر داده و افزود: آنچه بسیار اهمیت دارد احترام گذاشتن روسیه به حق حاکمیت گرجستان است .

روسیه از افزایش نیروهای حافظ صلح خود در آبخازیا و اوستیای جنوبی در پاسخ به آنچه اعمال خشونت بر علیه مردم این منطقه از سوی گرجستان می داند خبر داده است .

آبخازیا و اوستیای جنوبی خواهان استقلال هستند، اما هیچ کشوری حتی روسیه این مناطق را که از لحاظ تقسیمات سیاسی جزء خاک گرجستان هستند به رسمیت نشناخته است .

این مناطق با حمایت مالی و سیاسی روسیه اداره می شوند و همین موضوع به تیره شدن روابط روسیه و گرجستان منجر شده است .