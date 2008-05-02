شکست سپاهان انگیزه ما را بیشتر کرد / هنوز به قهرمانی امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی پس از پیروزی پر گل تیمش برابر شیرین فراز کرمانشاه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به بازیکنان تیم حریف برای تلاش زیادشان تبریک می گویم. بازیکنان ما انگیزه زیادی برای پیروزی در این دیدار داشتند که شکست سپاهان نیرو و انگیزه آنها را به مراتب بیشتر کرده بود.

وی ادامه داد: هنوز چهار تیم شانس قهرمانی در لیگ برتر را دارند که یکی از آنها پرسپولیس است. ما در نیم فصل اول لیگ بهترین تیم مسابقات بودیم اما در نیم فصل دوم با مشکلاتی مواجه شدیم که مانع از نتیجه گیری مطلوب مان شد. بدون شک با پیروزی در 4 دیدار پایانی احتمال قهرمانی مان در لیگ بیشتر می شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با عرض تسلیت به خانواده مرحوم فریبرز مرادی و بیان اینکه پرسپولیس یک شخصیت والا را از دست داد، تاکید کرد: با 11 بازیکن صرف نمی شود قهرمان شد اما من خوشحالم که امروز بازیکنان جوان تیم بازی خوبی را از خود ارائه دادند و به موفقیت تیم کمک کردند.

وی در خصوص دلایل تعویض نیکبخت و خلیلی تصریح کرد: این موضوع دلیل ساده ای دارد زیرا من برای بازی هفته آینده خود برابر سایپا که بسیار مهم است به بازیکنان تاثیرگذار خود احتیاج دارم. با تعویض نیکبخت و خلیلی سعی کردم ضمن استراحت دادن به آنها، به بازیکنان جوان برای ارائه شایستگی های خود میدان دهم.

قطبی در پایان با تشکر از حضور و حمایت تماشاگران در این دیدار گفت: امیدوارم برای بازی بعد بیش از 90 هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی بیایند تا با کمک آنها بتوانیم برابر سایپا هم پیروزی ارزشمندی را کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شیرین فرازکرمانشاه در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با پیروزی 5 بر صفر شاگردان افشین قطبی به اتمام رسید.