به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت پویانمایی اشراق اعلام کرد این مجموعه به مدیریت هنری مهدی محمدآذر به زندگی پیامبر اسلام (ص) می‌پردازد و داستان نوجوانی ایرانی را روایت می‌کند که 10 سال پس از رحلت پیامبر در برخورد با عده‌ای از یاران و نزدیکان ایشان به شناختی جدید از حضرت محمد (ص) می‌رسد.

مجموعه پویانمایی "سیمای خورشید" به سفارش مرکز صبا در شرکت پویانمایی اشراق تولید می‌شود و دست‌اندرکاران آن امیدوارند این مجموعه را به زودی آماده نمایش کنند.

پیش‌تولید فیلم سینمایی "افسانه گل نور" نیز به کارگردانی نوری اسکویی و خروشی در شرکت اشراق آغاز شد. این فیلم در فضایی فراواقعی با نگاهی فانتزی مسائل و مشکلات جهان امروز مورد بررسی قرار می‌دهد.