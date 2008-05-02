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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

"سیمای خورشید" زندگی پیامبر را روایت می‌کند

مجموعه پویانمایی "سیمای خورشید" به کارگردانی علی نوری اسکویی و مهدی خروشی به سفارش مرکز صبا مراحل پایانی تولید را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت پویانمایی اشراق اعلام کرد این مجموعه به مدیریت هنری مهدی محمدآذر به زندگی پیامبر اسلام (ص) می‌پردازد و داستان نوجوانی ایرانی را روایت می‌کند که 10 سال پس از رحلت پیامبر در برخورد با عده‌ای از یاران و نزدیکان ایشان به شناختی جدید از حضرت محمد (ص) می‌رسد.

مجموعه پویانمایی "سیمای خورشید" به سفارش مرکز صبا در شرکت پویانمایی اشراق تولید می‌شود و دست‌اندرکاران آن امیدوارند این مجموعه را به زودی آماده نمایش کنند.

پیش‌تولید فیلم سینمایی "افسانه گل نور" نیز به کارگردانی نوری اسکویی و خروشی در شرکت اشراق آغاز شد. این فیلم در فضایی فراواقعی با نگاهی فانتزی مسائل و مشکلات جهان امروز مورد بررسی قرار می‌دهد.

کد مطلب 675893

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