اذعان براون به شکست حزب کارگر در انتخابات محلی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون که در جمع خبرنگاران سخن می گفت نتایج را بد و ناامید کننده اعلام کرد و افزود: این شکست برای حزب کارگر آموزنده خواهد بود.

وی ادامه داد آزمون رهبری فقط مربوط به دوران پیروزی نیست، بلکه مربوط به دوران های متفاوت با دشواری های پیش رو و چگونگی برون رفت از آنها هم است.

نخست وزیر انگلیس درباره دلیل شکست حزب خود گفت: آنچه مردم می خواهند اطمینان یافتن از توانایی دولت برای گذر از شرایط بد اقتصادی است.

این اولین بار در دوران نخست وزیری براون است که انتخابات محلی در این کشور برگزار می شود و شمارش های انجام شده نشان می دهد که حزب کارگر ممکن است در جایگاه سوم قرار گیرد .

بنابر اعلام بی بی سی، حزب محافظه کار 44 درصد آراء، حزب کارگر 24 درصد و حزب لیبرال دموکرات 25 آراء را در این انتخابات کسب کرده اند.

در این انتخابات که ساعت 10 به وقت گرینویچ و روز پنج شنبه انجام شد؛ 13 هزار کاندیدا برای کسب 4000 جایگاه در 159 شورای شهر انگلیس و ولز با هم به رقابت پرداختند.

روزنامه گاردین این شکست را در 35 سال گذشته بی سابقه اعلام کرد.

گفته می شود به علت بحران موجود در حزب کارگر و کاهش چشمگیر محبوبیت این حزب، احتمال تغییر رهبر آن یعنی شخص گوردون براون بسیار زیاد است و در این میان بیشترین شانس را برای جانشینی براون، میلی باند دارد.

براون که فقط 10 ماه از دوره نخست وزیری وی می گذرد با این امید جایگزین بلر شد تا بتواند موقعیت متزلزل حزب کارگر را که به سبب همراهی بیش از حد بلر با سیاستهای بوش به وجود آمده بود بهبود بخشد. براون در ابتدا کار خود را با دادن وعده هایی مبنی بر خارج کردن نیروهای انگلیسی از عراق و دوری از سیاستهای آمریکا آغاز کرد، اما پس از آنکه وی با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مخالفت کرد، موقعیت رو به بهبود حزب کارگر را در سراشیبی سقوط قرار داد و پس از مجموعه ای از وقوع اتفاقات بد برای حزب حاکم انگلیس سبب شد تا محبوبیت این حزب در میان مردم به کمترین میزان ممکن در دهه های اخیر برسد.