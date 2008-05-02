تاکید مخالفان بر پیروزی در انتخابات زیمبابوه/ تاکید دولت بر کشیده شدن انتخابات به دور دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریس ام بانگا معاون امور انتخاباتی مورگان ونگیرای، رهبر حزب جنبش تغییرات دموکراتیک در حاشیه نشستی که توسط کمیسیون انتخابات زیمبابوه برای بررسی آراء امروز در هراره برقرار است در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: چنین به نظر می رسد که کمیسیون انتخابات مصمم است نتایج خود را منتشر کند، نتایجی که ما آن را رد خواهیم کرد.

مقامات انتخاباتی در روز پنج شنبه، اولین روز این نشست غیرعلنی به خبرگزاری فرانسه گفتند: ونگیرای 8/47 درصد آراء و موگابه 2/43درصد آراء را کسب کرده است .

نلسون چمیسا، یک سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک هم معتقد است: حزبش بیشتر از 50 درصد آراء را کسب کرده است و دیگر نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نیست.

حزب حاکم زانو پی اف به رهبری موگابه به نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات این کشور استناد کرده و خواهان برگزاری دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهور این کشور است.

طبق قانون انتخابات زیمبابوه کسب 51 درصد آراء برای به عهده گرفتن پست ریاست جمهوری از طرف شخص منتخب ضروری است و در غیر این صورت انتخابات از سر گرفته می شود.

با وجود ادعای مخالفان بر کسب نزدیک به 51 درصد آراء و پیروزی در انتخابات، احتمال انجام دور دوم انتخابات در شرایطی که آمار رسمی بیانگر عدم کسب آراء لازم از سوی هر دو طرف است بسیار بیشتر است.

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه روز شنبه دهم فرودین، ساعت 7 به وقت محلی شروع شد در حالی که 6 میلیون از 13 میلیون جمعیت این کشور آفریقایی واجد شرکت در این انتخابات بودند .