سخنرانی معاون اول رئیس جمهور، وزیر ارشاد و معاون فرهنگی وزیر در افتتاحیه نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه کتاب را محل تالیف دلهای پیوسته به کتاب توصیف کرد و گفت: اگر کتاب نبود چه اتفاقی می افتاد؟ تصور این امر غریب می تواند نگرانی های بسیاری را رقم بزند. حتی نمی توان تصویر زمانی را که ما کتابی در میان نداشته باشیم در ذهن پروراند.

وی افزود: اگر کتاب نبود چگونه می شد نقبی به گذشته و تاریخ سرزمین و نیاکانمان زد؟ اگر کتاب نبود با میراث معنوی پیشینیان خود چگونه ارتباط برقرار می کردیم؟ چگونه حافظ و سعدی و فردوسی و عطار و بیرونی و... را می شناختیم؟ چگونه راهی به معارف ائمه اطهار و وجود مقدس پیامبر پیدا می کردیم؟

صفارهرندی تصریح کرد: کتاب بود که ما را با همه خوبی ها آشنا کرد و میراث گذشتگان را به نسل بعد از خود انتقال داد. پس جا دارد به احترام کتاب و در محضر کتاب روزهایی را زانو بزنیم و از نور تابان کتاب بهره بگیریم و آینده خویش را رونق بیشتری بخشیم.

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاه فرصت تجدید عهد ما با این عنصر آگاهی بخش و گرما فزاینده جمع های پراکنده ماست. خوشحالیم که امسال برپایی نمایشگاه با تمهیدات بیشتری صورت گرفته است. کاستی هایی که نمایشگاه در دوره و ادوار گذشته به خود دیده بود بعد از پایان دوره بیستم در دستور کار همکاران ما قرار گرفت و برای کاستن آن کوشش زیادی مصروف داشتند.

صفارهرندی با گرامیداشت مقدم ناشران داخلی و خارجی و اهل قلم و تقدیر از شورای شهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه امشب دکتر پرویز داوودی جای خالی دکتر احمدی نژاد را پر کرده اند. ما آرزوی سلامتی و تندرستی برای رئیس جمهور داریم که مشکلات و سختی چند روز کاری و نشستهای پی در پی در سفر به سه کشور و ملاقاتهای طولانی مدت، قطعا می توانسته خستگی را برای ایشان فراهم کند؛ آن قدر که ما را از حضورشان در این محفل محروم کرد.

فرهیختگان و اهل فرهنگ باید در جهادی علمی و فرهنگی شرکت کنند

سپس پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور با تبریک روزهای معلم و کارگر گفت: همه ما مدیون این دو قشر - معلمان و کارگان - هستیم. هر دو قشر نقشی اساسی در تغذیه فکری و معنوی و رفع حوائج مادی ما دارند. پایه های رشد و توسعه کشور را این دو قشر پی ریزی می کنند و دولت عزم جدی برای حمایت از این دو قشر دارد.

وی افزود: این طور که از شواهد پیداست نمایشگاه باشکوهی خواهیم داشت که نقشی اساسی در رشد علمی و فرهنگی ما دارد. فضای فکری و فرهنگی کشور به یمن نمایشگاه پویا شده و می تواند انرژی فرهیختگان ما را برای یک سال دیگر تامین کند. استقبالی که از نمایشگاه خواهیم داشت نشان دهنده توجه مردم به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

داوودی به نامگذاری سال 87 به نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: امسال باید افکار شکوفا شوند و میوه های خود را برای مردم عرضه کنند. جایگاه این شکوفایی در همین صحنه هاست و فرهیختگان و اساتید و اهل فرهنگ باید در جهادی علمی و فرهنگی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: آنچه تاریخ ما نشان می دهد این است که ایران مملو از کتابخانه ها و محققان و دانشمندان بوده ولی آنچه از دشمنان به جا مانده آتش سوزی و تخریب و کشتار مفاخر علمی ماست. مردم ایران همواره دانش دوست و علم پرور بوده اند. دین اسلام و هویت غنی مکتب اسلامی نیز ایرانیان فرهنگ پرور را به خیزشی بزرگ در مسیرهای فرهنگی سوق داد و باعث شد صدها دانشمند و پژوهشگر در سخت ترین شرایط این حرکت را در پیش بگیرند و به دنیا عرضه کنند و دنیا امروز مدیون این حرکتهای علمی ماست.

داوودی افزود: وقتی به کتابخانه های مطرح دنیا رجوع می کنیم شاهد آثار خطی و کهن علمی گذشتگان مان هستیم که چگونه حرکت علمی دنیا را پی ریزی کردند. در عصر فناوری های نوین و نهضت نرم افزاری و مهندسی های علمی و فرهنگی با چشم اندازی که برای حرکت اقتصادی و فرهنگی تبیین شده، ان شاء لله جایگاه ما در منطقه اول خواهد بود که یکی از ابزارهای آن کتاب و کتابخوانی است و تبلیغ آن جزو وظایف همه ماست.

در علومی چون اقتصاد و مدیریت نیازمند تبیین و تحلیل هستیم

وی با تاکید بر لزوم توجه به فرهنگ کتابخوانی و تبدیل آن به فرهنگ عمومی گفت: در سال نوآوری و شکوفایی یافتن راه حل های میان بر مهم است تا تنگناها را رفع کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تذکرات رهبر انقلاب درخصوص رشد تولید عدالت اضافه کرد: یافتن راه حل های میان بر و کارا کردن مدیریتها یکی از نوآوری هاست. آیا جز این است که باید دست دراز کنیم به سمت فرهیختگان و دانشمندان و آثار فکری و فرهنگی آنها را نشر دهیم تا پویایی و اثربخشی آن، خواسته رهبری را محقق کند؟ استمرار این ارتباط از وظایف حوزه نشر است.

وی به مباحث پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: یکی از این بحثها توجه به علوم انسانی است. یکی از مشکلات ما این است که در بسیاری از علوم تجربی و دقیقه متکی به انباشتی از حرکتهای علمی گذشته هستیم ولی در علومی چون اقتصاد و مدیریت نیازمند تبیین و تحلیل و گسترش ایم. اینجا هم شنیدم که بخش نشر علوم انسانی سهم خوبی را به خود اختصاص داده است. امیدوارم با توجه به این قضیه بتوانیم به مدیریت اجتماعی و حرکت نهادهای اجتماعی دست یابیم.

داوودی یاری گرفتن از حوزه نشر را در تبیین تمدن ایرانی و اسلامی مورد تاکید قرار داد و افزود: قطعا و بویژه در سال نوآوری و شکوفایی توجه به کیفیت بیش از کمیت مد نظر است. یک کتاب کیفی و ارزشمند ارزش بالاتری نسبت به چند کتاب نازل تر دارد. یکی از مباحث مهمی که باید برای آن پنجره جدیدی باز کنیم بحث نشر الکترونیک، نشر مجازی و استفاده از ماشینهای پر سرعت است تا این انتقال گسترش یابد.

وی تصریح کرد: در زمانی که زیر لوای دموکراسی به آدمکشی روی می آورند و نیز در دوران وارونگی ارزشها در دنیا، مسئولیت بزرگی بر شانه های حوزه نشر است. از وزیر و حوزه وزارتی او انتظار داریم که این فرهنگسازی، تولید علم و حوزه نرم افزاری را رصد کنند و ابزارهای لازم را تبیین کنند تا در جهت رشد آن حرکت به کار گیریم. ما هم در دولت با تمام توان آماده حمایتهای لازم هستیم.

وی در پایان گفت: حضور من در اینجا بواسطه فشار کاری آقای احمدی نژاد پیش آمد که مسافرت فشرده ای در کمتر از دو روز به سه کشور انجام دادند و بعد از آن نیز ملاقات مردمی سنگینی داشتند. به هر حال حضور در جمع فرهیختگان نیاز به بشاشیت و روح و فکر آماده دارد لذا ایشان ترجیح دادند در فرصتی دیگر این هم صحبتی ایجاد شود. البته من کوچکتر از آنم که بتوانم کوچک ترین نعمتی را از آنچه شما از آن محروم شده اید جبران کنم.

500 هزار کارت الکترونیکی کتاب به دانشجویان و طلاب ارائه شد

پیش از معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارشاد، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه کتاب، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت برپایی این دوره گفت: سال 86 حدود 56 هزار عنوان کتاب چاپ شد. در سال گذشته سیاست دولت درخصوص یارانه کاغذ تغییر کرد و یارانه ها به سمت مصرف کنندگان سوق یافت. در این سال 500 هزار کارت الکترونیکی کتاب به دانشجویان و طلاب ارائه شد. اهدای کتاب به کتابخانه های مدارس و برپایی 21 نمایشگاه استانی بخش دیگری از فعالیتهای ما بود. این امر باعث شد تا کتاب به نقاط دورافتاده و روستاها برود و ما می دیدیم که مشابه همان استقبالی که از نمایشگاه بین المللی می شود در آن مناطق نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: سال قبل در 12 نمایشگاه خارجی شرکت کردیم که موسسه فرهنگی نمایشگاه های ایران به نمایندگی ما شرکت می کرد و از طریق آن تجربه های مفیدی حاصل شد که برای برپایی این نمایشگاه استفاده کردیم. یک سیاست ما از حضور در نمایشگاه های خارجی این بود که بتوانیم تبادل غرفه کنیم و نتیجه این شد که حدود 770 ناشر کتابهایشان را از 77 کشور در نمایشگاه عرضه کرده اند. وسعت نمایشگاه در این دوره 112 هزار متر مربع با حدود دو هزار غرفه است که به لحاظ وسعت اولین نمایشگاه در منطقه و دومین در جهان است.

پرویز اضافه کرد: 1898 ناشر در نمایشگاه حاضرند و ارزش کتب خارجی نمایشگاه نیز معادل 35 میلیون یورو است که مبلغی کم نظیر در میان نمایشگاه های بین المللی به شمار می رود. 50 درصد این کتابها چاپ 2007 و 2008 است و از بین کتب بخش یارانه ای 39.82 درصد مربوط به حوزه علوم انسانی است که نسبت به قبل رشدی مضاعف دارد.

وی با برشمردن تعداد برنامه های سرای اهل قلم تصریح کرد: کار دیگر ما جذب مشارکت تشکلها و انجمنهای نشر بود که امور مربوط به هر بخش را به تشکل آن سپردیم. این مسئله در تخصصی شدن کار و همکاری با اهالی نشر تاثیرگذار بود. همچنین سعی کردیم اشکالهای دوره قبل و دوره های قبل تر را برطرف کنیم . می دانید که مصلی هنوز آماده نیست ولی از سال گذشته تا امروز پیشرفتهای خوبی داشته است.

محسن پرویز در پایان گفت: جا دارد از افراد و نهادهای مختلف تشکر کنم اما برای اینکه ممکن است نام بعضی از آنها فراموش شود از ذکر اسامی خودداری می کنم. امیدواریم روند ساخت و ساز مصلی پیشرفت بهتری داشته باشد تا سال آینده بتوانیم خدمات بیشتری به مخاطبان ارائه دهیم.

در این مراسم تعدادی از اهالی نشر، نویسندگان، مسئولان وزارت ارشاد، رئیس کتابخانه ملی، وزیر اطلاعات و میهمانان خارجی حضور داشتند.