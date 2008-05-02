به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه شامل موارد ذیل است:

ماده 1- طرفین به مبادله کتاب، نشریه، فهرستها، انتشارات و سایر منابع و مراجع کتابخانه ای اقدام خواهند کرد.

ماده 2- طرفین یکدیگر را از برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های تخصصی در زمینه کتابداری مطلع و شرکت کارشناسان معرفی شده از طرف دو سازمان تخصصی را تسهیل خواهند کرد.

ماده 3- به منظور غنی سازی ذخایر کتابخانه ای، طرفین به تبادل نسخ و کپی منابعی بر بنیانهای مختلف (کاغذ، عکس، میکروفیلم و بنیانهای دیجیتالی) اقدام خواهند کرد.

ماده 4- طرفین در زمینه حفاظت و دیجیتالی کردن مواد کتابخانه ای به تبادل تجربیات کارشناسی و خدمات فنی خواهند پرداخت.

ماده 5- طرفین امکانات و شرایط همکاری های پژوهشی در موضوعات مورد نظر دو طرف در زمینه های کتابداری و اطلاع رسانی را تسهیل خواهند کرد.

ماده 6- طرفین به تبادل مقالات مختلف در زمینه های مورد نظر برای انتشار در نشریات تخصصی طرف مقابل خواهند پرداخت.

ماده 7- طرفین از طریق تبادل استاد و کارشناس به انتقال تجربیات در زمینه علوم کتابداری خواهند پرداخت.

ماده 8- به منظور توسعه کاربری فناوری های نوین در بخشها و خدمات دو کتابخانه ملی و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی طرفین نسبت به تبادل و اشتراک گذاری (شبکه) منابع دیجیتالی خود اقدام خواهند کرد.

ماده 9- به منظور شناخت بهتر فعالیتها، خدمات و ظرفیتهای دو کتابخانه ملی، طرفین نسبت به برگزاری مشترک نمایشگاه های معرفی سازمانهای یکدیگر در سازمان طرف مقابل اقدام خواهند کرد. این نمایشگاه می تواند شامل نمایش فیلم، نمایشگاه ماکت ساختمانها، اسناد، پوستر و یا عکس باشد.

ماده 10- اجرای این تفاهم نامه را یک مدیر ارشد در هر یک از سازمانها تحت نظارت خواهند داشت که از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حامد یاری و از طرف کتابخانه ملی فرانسه لوسین اسکوتی به عنوان نماینده هر یک از طرفین معرفی می شوند.

ماده 11- این قرارداد از تاریخ امضا لازم الاجرا می باشد. موافقتنامه برای مدت سه سال معتبر است. در پایان مدت اعتبار این تفاهم نامه در صورت نیاز مورد تجدید نظر و اصلاح قرار خواهد گرفت. در صورت توافق طرفین برای مدت بیشتر تمدید خواهد شد.