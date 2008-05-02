وقوع انفجار در یمن دستکم 53 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرها در مورد وقوع این انفجار متفاوت است.

به گفته برخی شاهدان، این انفجار بر اثر منفجر شدن اتوبوس بمبگذاری شده در مقابل مسجد بن سلمان به وقوع پیوست. برخی دیگر انفجار دوچرخه بمبگذاری شده را علت وقوع حادثه می دانند.

در این حادثه دستکم هشت نفر کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار در حالی رخ داد که صدها نمازگزار پس از اقامه نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند.

به گفته شاهدان، این انفجار احتمالا امام جماعت مسجد مذکور را هدف قرار داده، که از وضعیت وی خبری در دست نیست.