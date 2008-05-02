درخشش تیم تیراندازی معلولین در ترکیه / صالح نژاد طلایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان صالح نژاد، تیرانداز معلول کشورمان، امروز با کسب 591 امتیاز، عنوان نخست ماده تفنگ بادی ایستاده R1 مسابقات تیراندازی جام 2008 ترکیه را به خود اختصاص داد. نیره عاکف، تیرانداز زن کشورمان نیز در ماده تپانچه بادی P2 با کسب 374 امتیاز به مدال نقره این رقابت ها دست پیدا کرد.

سید رمضان صالح نژاد، تیرانداز طلایی کشورمان، دربخش هدف های افتادنی SH1 به مدال نقره رسید. بهمن کریمی دیگر نماینده کشورمان، در رشته تپانچه بادی P1 با 559 امتیاز ششم شد.

رقابت های تیراندازی جام ترکیه با حضور 110 ورزشکار از 22 کشور جهان به مدت چهار روز در کشور ترکیه برگزار می شود.

تیراندازان اعزامی کشورمان به این رقابت ها عبارتند از : عنایت الله بخارایی، بهمن کریمی، سید رمضان صالحی نژاد و نیره عاکف. مربیگری این تیم بر عهده جواد کوهپایه زاده است ضمن اینکه رضا احمدی به عنوان دستیار او را همراهی می کند.