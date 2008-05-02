انتقاد از اظهارات کلینتون درباره کاهش قیمت بنزین / استفاده انتخاباتی اوباما از سخنان کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از منتقدان این طرح کلینتون، نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بود که روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان غیر کارشناسی وی ابراز داشت: هیچ گونه قانونی در این مورد به تصویب نخواهد رسید چه اکنون و چه در آینده.

باراک اوباما رقیب کلینتون در انتخابات درون حزبی دموکراتها، اظهارات وی را درباره کاهش قیمت بنزین حیله گری خواند.

استنی هویر، رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان هم تعلیق مالیات بر بنزین را مثبت ندانست.

هویر مالیات پرداختی را برای نگهداری جاده ها و کارهای جانبی ضروری برشمرد.

همچنین میکائیل بلومبرگ شهردار نیویورک، سخنان کلینتون را بی معنی ترین سخنانی دانست که از نقطه نظر اقتصادی شنیده است.

بلومبرگ انجام طرح کلینتون را به نفع کشورهای صادر کننده نفت اعلام کرد.

کلینتون دریک سخنرانی اوباما و جان مک کین نامزد حزب جمهوریخواه را ناتوان از کاهش قیمت بنزین اعلام کرده بود و گفته بود: اوباما قادر به کنترل قیمت نخواهد بود و جان مک کین حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست.

وی ادامه داده بود: من تنها کسی هستم که قادر به انجام این کار هستم و این حرف را عملی خواهم کرد.