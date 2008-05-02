مراسم روز معلم در جاکارتا برگزار شد / درخواست برای تاسیس دانشگاه شهید مطهری در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور معلمین و دانش آموزان مجتمع آموزشی امام خمینی جاکارتا برگزار گردید، علاوه بر سفیر جمهوری اسلامی ایران دراندونزی، مدیر مجتمع آموزشی امام خمینی و مسئول مرکز اسلامی جاکارتا مطالبی در خصوص مقام و منزلت تعلیم و تربیت و علم ومعلم بیان نمودند.

ابتدا حکیم الهی مسئول مرکز اسلامی جاکارتا سخنانی در باره مقام ارزشمند معلم در اسلام و ویژگی های شخصیت شهید مطهری ایراد نمود. به گفته ایشان کتب ترجمه شده شهید مطهری در اندونزی از جمله پرفروش ترین کتب در این کشور بشمار می آید. ایشان اظهار داشت اخیرا یکی از اساتید بلند پایه دانشگاهی اندونزی در مراجعه به مرکز اسلامی آمادگی خود را برای تاسیس دانشگاهی بنام « دانشگاه شهید مطهری » اعلام نمود که این امر نشانگر عظمت علمی این استاد شهید می باشد.



بهروز کمالوندی سفیر جمهوری اسلامی ایران دراندونزی نیز طی سحنانی با اشاره به آیات قرآن در بیان مقام و منزلت معلم، اظهار داشت از آیات قرآن می توان استنباط نمود که هدف از خلقت انسان، دانائی و شناخت اسرار خلقت بوده است. ایشان افزود: قدرت کشورها در دوران کنونی را به میزان توانائی های علمی و تولید علم جوامع می سنجند.

وی به تاثیرات سازنده و عظیم سخنان و کتب شهید مطهری اشاره نمودند و گفتند نام و شخصیت شهید مطهری از مرزهای کشورمان فراتر رفته و آثار علمی این شهید عالیقدر بعنوان کتب مرجع در کتابخانه های مراکز علمی سایر کشورها قرار گرفته است. کمالوندی افزود در دیدارهای ایشان از دانشگاهها و مراکز علمی اسلامی اندونزی کتب این معلم شهید را به وفور مشاهده نموده اند.



در پایان این مراسم هدایائی به معلمین مجتمع آموزشی امام خمینی جاکارتا اهداء گردید.