بوش قاتل فرزندان ملت عراق است/ آمریکا بایدبه عراقی ها خسارت بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه مصری الاخبار در مقاله ای به بررسی 5 سال حضور اشغالگران آمریکایی درعراق پرداخت و نوشت: پنج سال قبل یعنی در اول می 2003 جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با افتخار پایان جنگ عراق را بر روی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اعلام کرد، اما اکنون بعد از گذشت 5 سال از این جنگ، ثابت شده که این جنگ هنوز به پایان نرسیده.

روزنامه الاخبار در ادامه اضافه کرد: بدون شک با نگاهی دقیق به شرایط کنونی می توان دریافت که همچنان حدود 150 هزار سرباز ارتش آمریکا همچنان با مشکلات و ناامنی درعراق دست و پنجه نرم می کنند و این خود دلیل کافی برای میزان ناتوانی دولت آمریکا در برابر کشورها و ملتهای دیگر و عجله کردن واشنگتن درتصمیم گیری درباره سرنوشت دیگر کشورها بویژه عراق و افغانستان است .

به اعتقاد روزنامه مذکور، تصور می شود که رقیبان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تعهد خود برای تسریع در خروج نیروهای آمریکایی از باتلاق عراق و نیز سپردن این کشور به صاحبان اصلی آن رقابت می کنند.

این روزنامه یاد آورشد: اما جهان می داند کسی که مسوول کندن این چاه و باتلاق برای نیروهای آمریکایی درعراق می باشد دولت بوش است.



دولتی که تمایل به تصدیق کردن دروغهای سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) درباره عراق را داشت و این روزها بی پایه و اساس بودن ادعای عراق مجهز به سلاحهای کشتار جمعی و بیولوژیک ثابت شده است.



این روزنامه مصری درادامه یاد آور شد: بدون شک بوش، آمریکا را درعراق گرفتار کرد اما خروج نیروهای آمریکایی ازعراق هم اکنون قبل از اوضاع آرام و بازگشت امنیت قبل از جنگ، آمریکاییها را موقتا از افزایش خسارت های مادی اعم ازنیروها و تجهیزات جنگی درعراق معاف می کند، اما آنها را از اینکه عراقیها به عنوان صاحبان حق و کسانی که خانوادهایشان کشته شدند و سرزمین شان بدون مرتکب شدن گناهی تخریب شده، مصون نگه نمی دارد .

روزنامه الاخبار درپایان نوشت : بدین ترتیب ماموریت نیروهای آمریکایی درعراق هم اکنون بازگرداندن امنیت و صلح و پرداخت خسارات به عراقیها پیش ازعقب نشینی از عراق است.