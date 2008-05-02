بازیکنان در انجام وظایف خود کوتاهی کردند / راه آهن نه منتقل می شود، نه سقوط می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست تیم راه آهن برابر استقلال در جمع خبرنگاران گفت: بازی زیبایی را از جانب دو تیم شاهد بودیم اما متاسفانه بازیکنان تیم در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.

وی ادامه داد: طی هفته اخیر روی نحوه گلزنی استقلال تمرینات زیادی را پشت سر گذاشته بودیم اما بازیکنان با درست اجرا نکردن این برنامه ها در زمین مسابقه باعث شکست تیم شدند.

تارتار در ادامه با تبریک به استقلال که با این برتری توانست پس از مدت ها پیروزی را بدست آورد، افزود: موقعیت های مناسبی را در این دیدار از دست دادیم که اگر آنها تبدیل به گل می شد، می توانستیم نتیجه بهتری را کسب کنیم.

مربی و کاپیتان تیم فوتبال راه آهن همچنین در خصوص شایعه انتقال این تیم به استان مازندران در پایان مسابقات لیگ گفت: تا آنجایی که می دانم و در نشست های مختلف با هیئت مدیره و مدیرعامل از آن اطلاع حاصل کردم، راه آهن به هیچ استانی منتقل نمی شود بلکه قرار است بازیکنان بزرگی را به خدمت درآوریم تا در فصل آینده به یکی از مدعیان لیگ برتر تبدیل شویم.

تارتار در پایان در مورد احتمال سقوط این تیم به دسته پائین تر گفت: احتمال سقوط راه آهن به دسته پائین تر کمتر از یک درصد است، زیرا تیم با پتانسیلی که دارد، قطعا در بازی های باقیمانده امتیاز لازم را کسب می کند و در لیگ برتر باقی می ماند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و راه آهن در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با نتیجه 3 بر صفر به سود آبی پوشان به پایان رسید.