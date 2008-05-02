توافق گروه 1+5 برای بازنگری در پیشنهاد ژوئن 2006 و ارائه مجدد آن به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیوید میلی باند بعد از مذاکره با همتایان خود از پنج کشورعضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در نشست امروز لندن اعلام کرد: من بسیار خوشحالم که بگویم که ما درباره یک پیشنهاد به تهران به توافق رسیدیم .

میلی باند اضافه کرد : امروز گروه 1+5 ، پیشنهاد ارائه شده به ایران در ژوئن سال 2006 را بازنگری و به روز کرد.

وی ادامه داد :ما امیدواریم ایرانیها جدیت ما را در این موضوع درک کنند و به موقع به پیشنهادات ما پاسخ دهند.

وزیر خارجه انگلیس افزود: طرح پیشنهادی به منظور نشان دادن منافع همکاری با جامعه بین الملل تهیه شده است .

وی درباره جزئیات پیشنهاد هم گفت: متن آن فقط برای خود تهران فاش خواهد شد.

مسئله هسته ای ایران، صلح خاورمیانه و مسئله کوزوو از موضوعاتی بودند که در این اجلاس مطرح شدند.

لازم به ذکر است که تمامی مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران با توجه به گزارشهای اخیر آژانس و بویژه اجرای موفق طرح مدالیته بین تهران و آژانس حل شده است و نشست امروز گروه 1+5 مبنایی نداشته است. در عین حال ایران نیز اخیرا اعلام کرده که بسته پیشنهادی خود برای همکاریهای بین المللی به 1+5 ارائه خواهدداد که بخش هایی از این بسته در دیدار سوبولوف کفیل شورای امنیت روسیه از کشورمان به وی ارائه شد.

