تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1387هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ربیع الثانی سال 1429هجری قمری و برابر است با سوم می سال 2008 میلادی.

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* برق شیراز - سپاهان اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه سعادت شهر شیراز

* سایپا تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* منچستریونایتد - وستهام یونایتد

* آستون ویلا - ویگان اتلتیک

* ریدینگ - تاتنهام

* بلکبرن - دربی کانتی

* میدلزبرو - پورتسموث

* فولهام - بیرمنگام

* بولتون - ساندرلند

- روز دوم از هفته سی و یکم رقابت های فوتبال باشگاه های آلمان بوندس لیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آرمنیا بیله فلد - بوخوم

* هانزاروستوک - هامبورگ

* هرتابرلین - کارلسروهه

* شالکه - هانوفر

* اشتوتگارت - اینتراخت فرانکفورت

* وردربرمن - انرگی کوتبوس

- هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* آتلتیکو مادرید - رکرتیوو هوئلوا

* رئال زاراگوزا - دپورتیوو لاکرونا

- هفته سی و ششم رقابت های فوتبال باشگاه های فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* نیس - لیون

* تولوز - پاریسن ژرمن

* لانس - موناکو

* اوسر - والنسین

* لوران - لومان

* سوشو - متز

* نانسی - استراسبورگ

* کان - رن

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های قطر با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* الغرافه - القطر