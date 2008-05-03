تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1387هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ربیع الثانی سال 1429هجری قمری و برابر است با سوم می سال 2008 میلادی.
- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* برق شیراز - سپاهان اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه سعادت شهر شیراز
* سایپا تهران - پرسپولیس تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* منچستریونایتد - وستهام یونایتد
* آستون ویلا - ویگان اتلتیک
* ریدینگ - تاتنهام
* بلکبرن - دربی کانتی
* میدلزبرو - پورتسموث
* فولهام - بیرمنگام
* بولتون - ساندرلند
- روز دوم از هفته سی و یکم رقابت های فوتبال باشگاه های آلمان بوندس لیگا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آرمنیا بیله فلد - بوخوم
* هانزاروستوک - هامبورگ
* هرتابرلین - کارلسروهه
* شالکه - هانوفر
* اشتوتگارت - اینتراخت فرانکفورت
* وردربرمن - انرگی کوتبوس
- هفته سی و ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* آتلتیکو مادرید - رکرتیوو هوئلوا
* رئال زاراگوزا - دپورتیوو لاکرونا
- هفته سی و ششم رقابت های فوتبال باشگاه های فرانسه با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* نیس - لیون
* تولوز - پاریسن ژرمن
* لانس - موناکو
* اوسر - والنسین
* لوران - لومان
* سوشو - متز
* نانسی - استراسبورگ
* کان - رن
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های قطر با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:
* الغرافه - القطر
نظر شما