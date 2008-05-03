"آیرون من" در دو روز 24 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد "آیرون من" از چهارشنبه پیش در سطح بینالمللی و از روز جمعه در بازار آمریکای شمالی اکران و با نمایش این فیلم فصل تابستان سینمای دنیا در سال 2008 به طور رسمی آغاز شد.
رابرت داونی جونیر در صحنهای از فیلم "آیرون من"
داونی جونیر در "آیرون من" جان فاوریو نقش تونی استارک یک صنعتگر ثروتمند و دردسرساز و در عین حال مخترعی پیشرو را بازی میکند که در افغانستان به دست گروهی تروریست ربوده میشود. استارک در زندان زرهی با قابلیت شلیک گلوله و موشک برای خود میسازد و پس از فرار و بازگشت به کشور این سلاح را گسترش میدهد و "آیرون من" میشود.
گوئینت پالترو، ترنس هوارد و جف بریجز دیگر بازیگران "آیرون من" هستند که با بودجه 135 میلیون دلار ساخته شده و انتظار میرود در آمریکا 300 میلیون دلار بفروشد. "آیرون من" در دو روز نخست نمایش در کره جنوبی حدود 4/2 میلیون دلار و در ایتالیا و استرالیا به ترتیب 7/1 و 1/1 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم در سنگاپور، تایلند و هنگ کنگ نیز پرفروش بود.
در برنامه اکران ماه مه امسال چهار فیلم مستعد فروش دیده میشود که غیر از "آیرون من" سه فیلم دیگر شامل "راننده مسابقه سرعت" برادران واچووسکی، "وقایعنگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" اندرو آدامسن و "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ هستند.
تابستان امسال در مجموع 25 فیلم بالقوه "بزرگ" به نمایش درمیآید که در مقایسه با 18 فیلم پارسال قابل توجه است. پارسال فروش تابستانی فیلمها 16/4 میلیارد دلار و یک رکورد بود. بخش زیاد این موفقیت مرهون فروش بسیار خوب "اسپایدرمن 3"، "شرک سوم" و "دزدان دریایی کارائیب 3" بود که هر سه ماه مه به نمایش درآمدند و در نهایت از مرز 300 میلیون دلار گذشتند.
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