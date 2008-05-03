ساخت ماهواره بررسی چرخه کربن و متغیرهای جوی ناسا توسط استاد ایرانیMIT

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور دارا انتخابی استاد ایرانی دانشگاه MIT و رئیس آزمایشگاه Parsons مهندسی و علوم زیست محیطی دپارتمان مهندسی محیط زیست دانشگاه MIT رهبری پروژه ای را در اختیار دارد که طی آن با ساخت ماهواره ای ویژه، امکان اندازه گیری رطوبت خاک و ذوب شدن یخها با بالاترین ضریب دقت ممکن فراهم می شود.

نتایج این بررسیها برای پیش بینیهای جوی و چرخه کربن در سراسر جهان فاکتوری تأثیرگذار خواهند بود. ناسا اخیرا اعلام کرده است مأموریت ماهواره ای SMAP را در سال 2012 میلادی آغاز خواهد کرد.

در حال حاضر دانشمندان از هیچ شبکه ای برای جمع آوری اطلاعات مربوط به بررسی رطوبت خاک همچون شبکه ای که برای بارش باران، بادها، رطوبت هوا و دما در اختیار دارند، بهره مند نیستند. در عوض اطلاعات مورد نیاز تنها از طریق چندین مرکز محدود و پراکنده در گوشه و کنار جهان به دست می آید.

پروفسور انتخابی در این خصوص گفت : بررسی رطوبت خاک در حکم آچار فرانسه ای برای بررسی دقیق چرخه های کربن، انرژی و آب در سراسر زمین است. رطوبت خاک متغیری است که این سه چرخه را به یکدیگر متصل می کند. این ارتباط از طریق کنترل بر تراوشات گیاهان و تبخیر صورت می گیرد.

وی ادامه داد : کنترل جهانی این متغیر دورنمای جدیدی ارائه می کند که در آن چگونگی فعالیت این سه چرخه مهم بررسی شده و می توان دریافت که چطور در زمین تغییر می کنند.

این استاد ایرانی ادامه داد: از آن گذشته چون رطوبت خاک متغیر کیفی است که شارش انرژی و آب را در سطح زمین کنترل می کند، پیش بینی می کنیم همگون سازی مشاهدات جهانی این مقوله نتیجه ای همچون افزایش ضریب دقت پیش بینیهای جوی به همراه داشته باشد.

به گزارش مهر ، ساخت و پرتاب مأموریت ماهواره SAMP بر پایه ماهواره ای صورت می گیرد که پروفسور انتخابی مدل اولیه آن را پیش از این ارائه کرده و ناسا پس از بررسیهای گوناگون آن را از بین 20 پروژه پیشنهادی برای پرتاب در سال 2009 برگزیده بود اما مأموریت Hydrosphere State Mission که طی آن قرار بود این ماهواره را با خود به فضا ببرد در سال 2005 و به دلیل انحراف بودجه مأموریتهای زمینی ناسا ناگهان متوقف شد.

اما در جولای 2007 شورای ملی تحقیقات آمریکا به ناسا پیشنهاد داد تا بار دیگر پروژه اندازه گیری رطوبت خاک را به عنوان اولویت خود قرار داده و آن را هرچه سریعتر برای اجرایی شدن (پرتاب ماهواره) آماده کند.

پروفسور انتخابی استاد ایرانی دانشگاه MIT

آزمایشگاه پیش رانش جت در پاسادنای کالیفرنیا مرکز فرماندهی این پروژه در ناسا است. در این میان مرکز پرتابهای فضایی گودارد ناسا نیز همکاریهای لازم را با این پروژه و پروفسور انتخابی دارد.

به گفته کارشناسان، پرتاب SAMP در سال 2012 تقریبا عملی است چون به رغم توقف حمایتهای مالی ناسا در سال 2005 از این پروژه، پروفسور انتخابی و تیم همراهش همچنان به تلاشهای خود ادامه می دادند.

این ماهواره دارای تجهیزات ویژه برای جمع آوری و ثبت میکرو امواج با فرکانس پایین و تولید نقشه ای از رطوبت سطح خاک در سراسر جهان است.

همچنین آنتن 6 متری قابل الحاق (درمراحل بعدی) به جمع آوری اطلاعاتی از مناطقی به طول یک هزار کیلومتر و تکمیل بررسی چرخه ها در هر چند روز یک بار می پردازد.