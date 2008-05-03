بی ثباتی مدیریت لطمات بسیاری به مازندران وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه جمعه در نخستین جلسه مشترک بین نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، استاندار و منتخبین هشتمین دوره مجلس در ساری افزود: چرا باید در این استان در طول سه دهه انقلاب اسلامی، 16 استاندار عزل و منصوب شوند.

وی اظهار داشت: اگر در گذشته وحدت و همفکری در بین مسئولان این خطه حاکم بود امروز این استان از دارا بودن از بسیاری از مزایا محروم نبود.

استاندار مازندران ادامه داد: امروز خوشبختانه تعامل و وحدت خوبی بین علماء، مردم و خدمتگزاران در این دیار وجود دارد و باید قدر این تعامل که همان نعمت بوده دانسته شود.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان استان از جمله فرمانداران، بخشداران و مدیران سیاسی مازندران برای توسعه و پیشرفت این خطه از هیچ کوششی دریغ نکردند و به خوبی وظیفه خود را انجام می دهند.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران بیان داشت: این دولت به تنهایی نمی تواند بر تمامی مشکلات موجود فائق آید و پاسخگوی کارهای قبل از روی کارآمدن دولت مهم باشد بلکه با وحدت، انسجام و همفکری می تواند به اهداف عالیه نظام اسلامی دست یافت.

استاندار مازندران، رمز موفقیت دولت نهم در نظام اسلامی را داشتن برنامه ریزی صحیح، انصاف، وجدان کاری و انگیزه و عشق خدمت به مردم دانست و ادامه داد: نمایندگان باید به قول هایی که به مردم دادند پایبند بوده و برای توسعه این استان در مجلس چانه زنی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل و وحدتی که بین مسئولان این استان وجود دارد بتوانیم سهم بیشتری در جذب اعتبارات برای توسعه مازندران داشته باشیم.