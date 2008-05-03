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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

بی ثباتی مدیریت لطمات بسیاری به مازندران وارد کرده است

بی ثباتی مدیریت لطمات بسیاری به مازندران وارد کرده است

ساری - خبرگزاری مهر : استاندار مازندران گفت: متاسفانه بی ثباتی مدیریت ها در گذشته صدمه و لطمه زیادی به بخش های مختلف این استان وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه جمعه در نخستین جلسه مشترک بین نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، استاندار و منتخبین هشتمین دوره مجلس در ساری افزود: چرا باید در این استان در طول سه دهه انقلاب اسلامی، 16 استاندار عزل و منصوب شوند.

وی اظهار داشت: اگر در گذشته وحدت و همفکری در بین مسئولان این خطه حاکم بود امروز این استان از دارا بودن از بسیاری از مزایا محروم نبود.

استاندار مازندران ادامه داد: امروز خوشبختانه تعامل و وحدت خوبی بین علماء، مردم و خدمتگزاران در این دیار وجود دارد و باید قدر این تعامل که همان نعمت بوده دانسته شود.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان استان از جمله فرمانداران، بخشداران و مدیران سیاسی مازندران برای توسعه و پیشرفت این خطه از هیچ کوششی دریغ نکردند و به خوبی وظیفه خود را انجام می دهند.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران بیان داشت: این دولت به تنهایی نمی تواند بر تمامی مشکلات موجود فائق آید و پاسخگوی کارهای قبل از روی کارآمدن دولت مهم باشد بلکه با وحدت، انسجام و همفکری می تواند به اهداف عالیه نظام اسلامی دست یافت.

استاندار مازندران، رمز موفقیت دولت نهم در نظام اسلامی را داشتن برنامه ریزی صحیح، انصاف، وجدان کاری  و انگیزه و عشق خدمت به مردم دانست و ادامه داد: نمایندگان باید به قول هایی که به مردم دادند پایبند بوده و برای توسعه این استان در مجلس چانه زنی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل و وحدتی که بین مسئولان این استان وجود دارد بتوانیم سهم بیشتری در جذب اعتبارات برای توسعه مازندران داشته باشیم.

کد مطلب 676081

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