سفر هیئت رسانه ای ایران به اسپانیا: انتشار 3000 نشریه و 100 روزنامه در اسپانیا/ بیشتر روزنامه ها حزبی هستند

"فاستینو دیافرانتینی" معاون بخش مطبوعاتی نخست وزیری اسپانیا در دیدار با هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، چگونگی فعالیتهای رسانه ای و مطبوعاتی در کشورش را تشریح کرد.

وی در این زمینه توضیح داد که نخست وزیری اسپانیا برای هماهنگی وزارتخانه ها با رسانه و مطبوعات و اخبار داخلی و حمایت از فعالیتهای مطبوعاتی، در حال حاضر 17 واحد در وزارتخانه ها دایر کرده است که هر کدام از آنها یک مسئول مطبوعاتی هستند.

دیافرانتینی گفت : سرویسهای اخبار ما در اسپانیا 24 ساعته است و ما خبرها را در طول 24 ساعت به طورکامل پیگیری می کنیم.

وی همچنین درباره فعالیتهای خبری خارجی ها در اسپانیا نیز توضیح داد که در حال حاضر 170 خبرنگار خارجی در اسپانیا به صورت دائم، 350 خبرنگار به صورت غیر دائم و 800 خبرنگار در برخی مواقع فعالیت می کنند و بیشتر روزنامه ها در این کشور حزبی بوده و از کمکهای غیر مستقیم دولت برخوردار هستند.

معاون بخش مطبوعاتی نخست وزیر اسپانیا اظهار داشت: در حال حاضر 3 هزار نشریه در اسپانیا منتشر می شود که دو هزار نشریه از این تعداد سراسری بوده و از مجموع 100 روزنامه، 8 روزنامه ورزشی، 7 روزنامه اقتصادی و یک روزنامه سینمایی است.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت مطبوعاتی اسپانیا گفت: تا 1960 مطبوعات دولتی بودند، ولی بعد از آن فعالیت رسانه ها در اسپانیا به صورت خصوصی اجرا شده است.

معاون بخش مطبوعاتی نخست وزیری اسپانیا با بیان اینکه از سال 1990 به بعد تمام رسانه های این کشور خصوصی شده است یادآوری کرد که تعداد زیادی از تلویزیون ها و شبکه ها هم خصوصی شده و در حال فعالیت هستند.

دیا فرانتینی درباره وضعیت مجوز گرفتن مطبوعات در اسپانیا گفت : در این کشور برای دادن مجوز تنها بر اساس شایستگی های فنی عمل می شود و کسانی که دارای شایستگی باشند اجازه چاپ و نشر مطبوعات را دارند به طوریکه در حال حاضر در 17 ایالت خود مختار اسپانیا مطبوعات محلی فعالیت می کنند و تلویزیونهای محلی هم وجود دارند.

وی به شرایط فعلی روزنامه های اسپانیا اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روزنامه های اسپانیا علاوه بر چاپ کاغذی در قسمتهای دیگر نیز فعالیت می کنند و در سالهای آینده به طور حتم سایت های اینترنتی روزنامه ها می توانند مورد توجه باشند.

به گزارش مهر ، دیا فرانتینی درباره فعالیتهای رادیویی اسپانیا نیز تصریح کرد: در این کشور رادیوهای هر کدام از ایالتها به طور محلی فعال هستند و قابلیتهای دیگری نیز دارند، اما آنچه مسلم است از کمک دولت استفاده می کنند و بعضا به صورت خصوصی کار می کنند.

معاون بخش مطبوعاتی نخست وزیری اسپانیا درباره نحوه مدیریت رادیو و تلویزیون در اسپانیا خاطر نشان کرد : روسای رادیو تلویزیون در این کشور توسط شورای مدیران تلویزیونی که از طرف پارلمان تعیین می شود انتخاب می شوند و روسای این گروه از دو حزب عمده اسپانیا هستند.

آشنایی با خبرگزاری EFE اسپانیا / 3000 خبرنگار ، 110 دفتر خارجی و تمرکز اخبار خاورمیانه بر ایران



به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، کارلوس کامبو معاون بین المللی خبرگزاری اسپانیا "EFE "در دیدار با هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به تشریح چگونگی فعالیت و نحوه فعالیت بخشهای فنی این خبرگزاری پرداخت.

وی اعلام کرد : خبرگزاری اسپانیا در حال حاضر حدود 3 هزار خبرنگار در سراسر دنیا دارد که به شیوه های مختلف فعالیت می کنند که مجموعه فعالیت آنان از طریق ارسال خبر، خبر تصویری، داشتن کانال تلویزیونی، ارسال خبر توسط موبایل، اخبار هشدار دهنده توسط اس ام اس و همچنین ارتباط با رادیوی اینترنتی است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری اسپانیا در سراسر دنیا 110 دفتر در 140 کشور داشته و در بخش ملی در 17 ایالت این کشور نمایندگی دارد ادامه داد: به طور روزانه این خبرگزاری 400 خبر بین المللی و 70 خبر داخلی تولید می کند.

کارلوس کامبو با بیان اینکه فعالیت این خبرگزاری 24 ساعته است، گفت: در سرویس شبانه خبرگزاری اسپانیا 18 نفر فعالیت می کنند و به طور کلی دو نوع مخاطب که شامل مشتریان خاص اسپانیایی و مشتریان بین المللی می شود از این خبرگزاری بازدید می کنند.

وی افزود: مشتریان خاص اسپانیایی ما بیشتر به بیزنس، توریسم و تکنولوژی های نو توجه دارند، اما مشتریان بین المللی در حال حاضر بیشتر به مسائل اقتصادی و فعالیت شرکتها تاکید دارند.

معاون بین المللی خبرگزاری اسپانیا تاکید کرد: از مجموعه فعالیتهای این خبرگزاری 65 درصد هزینه ها از طریق کارهای خبری و 35 درصد از طریق دولت تامین می شود.

وی اشاره کرد که علاوه بر روزنامه، رادیو، تلویزیون و سایتها، شرکتها و افراد خصوصی هستند که محصولات خبرگزاری اسپانیا را می خرند و از این طریق فعالیتهای خبری از سایر فعالیتهای آنها شکل می گیرد.

به گزارش مهر ، کارلوس کامبو درباره فعالیتهای خبری این خبرگزاری در ایران نیز گفت : خبرگزاری اسپانیا در طول روز به طور کلی 15 خبر از منطقه خاورمیانه دارد که در بعضی روزها 5 تا 10 خبر مربوط به ایران است و حتی در برخی مواقع حساس این تعداد به 20 خبر هم افزایش می یابد.

وی با اشاره به استقرار دفتر این خبرگزاری در قاهره که مسئولیت امورخاورمیانه را نیز بر عهده دارد تصریح کرد: نماینده ما در قاهره برای پوشش اخبار خاورمیانه با 8 آژانس خبری از جمله ایرنا ارتباط دارد و تلاش می کند که با سایر خبرگزاری ها نیز ارتباط برقرار کند.