وجود تهدید یک نعمت و فرصت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهاد استاد مطهری و هفته عقیدتی سیاسی در سپاه گفت: عقیدتی سیاسی به این معنا که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست، اصل و محتوای انقلاب اسلامی است.

سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح ماهیت تهدیدات پرداخت و ضمن اشاره به انواع تهدیدات نرم، نیمه سخت و سخت گفت: با توجه به ماهیت استکبار ستیزی جریان انقلاب اسلامی، اصل تهدید بوده، هست و خواهد بود و تمام شدنی نیست. تا تاریخ هست این تهدیدات هم هست. اما پیچیدگی ها و شدت و ضعفش تغییر می کند و به عوامل محیطی نیز بستگی دارد.

وی افزود: البته وجود تهدید یک نعمت است.

سردار صفاری در تشریح اینکه چرا تهدید یک نعمت و فرصت است، افزود: وقتی تهدید نظامی دشمن برای ما متصور است ما فرهنگ جهاد و شهادت طلبی خودمان را زنده تر می کنیم و روی آن کار می کنیم و جوان های ما خودشان را آماده تر می کنند. فرهنگ جهادی و شهادت طلبی یعنی چه؟ یعنی انسان سازی در عمل و فنا شدن برای خدا.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره جنبش نرم افزاری و تولید علم، تصریح کرد: ما اگر بخواهیم صدور انقلاب به معنای واقعی کلمه داشته باشیم و بستر ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم کنیم، مهمترین کار تولید علم است. علمی که سازنده، مفید، کارآمد و انسان ساز باشد.

سردار صفاری در ادامه درباره رسالت بخش های فعال در امر عقیدتی سیاسی گفت: اساس کار مجموعه های عقیدتی سیاسی و سایر بخش های مرتبط با آن باید همان کاری باشد که شهید مطهری انجام داد یعنی مسیرهای انحرافی را شناسایی کنند، دشمنان را خوب بشناسند و این را با استفاده از شیوه های مختلف درست به مخاطبان منتقل کنند.