عضو حماس: فشارهای آمریکا سبب چشم پوشی حماس از مقاومت و اصول ملت فلسطین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، "اسماعیل رضوان" از رهبران جنبش حماس، سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در نشست کمیته یهودیان در روز سه شنبه دهم شهریور را که به زعم خود خواستار انزوای این جنبش شده بود، به معنای دخالت در امور داخلی فلسطینی ها و هدف از آن را افزایش فشار بر ملت فلسطین دانست.

رضوان تاکید کرد : فشارهای آمریکا هرگز نمی تواند حماس را از ادامه مقاومت و پایبندی به اصول ملت فلسطین منصرف کند.

اسماعیل رضوان، با محکوم کردن اظهارات رایس، دولت آمریکا را حامی اصلی رژیم صهیونیستی دانست که با اعمال فشار بر گروه های فلسطینی،برای وادار کردن آنها به عقب نشینی از اصول ملت فلسطین تلاش می کند.

وی افزود : حماس با وجود این فشارها و دشمنی ها،همچنان به مقاومت و مبارزات خود در راه آزادی سرزمین فلسطین ادامه خواهد داد و چنین اظهاراتی هرگز قادر به بازداشتن این جنبش از ادامه راه مقاومت نخواهد بود.

وزیر امور خارجه آمریکا در تجمع صهیونیستها در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران پرداخت و مدعی شد که حماس وارد جنگی شده که در واقع به نفع منافع ایران است.

رایس در سخنانی که نشان دهنده اعتراف به ایستادگی حماس در برابر موج فشارهای آمریکا و متحدانش است، مدعی شد : آمریکا به سیاستهای خود مبنی بر منزوی کردن حماس شدت بیشتری می دهد، زیرا حماس هرگز خواهان کاهش سطح خشونتها و به رسمیت شناختن اسرائیل نیست.

وی با ناامیدی از تغییر نکردن مواضع اصولی حماس و پافشاری این جنبش بر ادامه مقاومت بر ضد اشغالگری و مخالفت با به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس گفت : چگونه ممکن است با گروهی وارد مذاکره شد که هیچ مذاکره ای را برای پیشبرد صلح قبول ندارد؟ تنها راه ممکن در حال حاضر منزوی کردن حماس و مقابله با تهدیدهای این گروه تا زمانی است که رهبران آن با برقراری صلح موافقت کنند.

رایس در پایان خواهان ادامه حمایت جامعه جهانی از "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان شد که بدون توجه به جنایتهای صهیونیستها در نوارغزه، سرگرم ادامه مذاکره با تل آویو است.