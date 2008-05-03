به گزارش خبرنگار مهر، "برادران گریم" محصول انگلستان و جمهوری چک را تری گیلیام سال 2005 بر مبنای فیلمنامه ارن کروگر جلو دوربین برد. داریو ماریانلی موسیقی متن این فیلم 118 دقیقه‌ای را ساخته است.

نمایی از فیلم "برادران گریم"

در "برادران گریم" مت دیمن، هیث لجر، لنا هدی، مونیکا بلوچی و پیتر استورما بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان آن آمده: آلمان سال 1796. کشور توسط نیروهای ناپلئون بناپارت اشغال شده است. ویلهلم و یاکوب گریم برادران حقه‌بازند که از این دهکده به آن یکی سفر می‌کنند و به هر جا می‌رسند نمایش‌هایی به راه می‌اندازند و ادعا می‌کنند با غیب در ارتباطند.

این فیلم سال 2005 در جشنواره ونیز به نمایش درآمد. گیلیام 68 ساله سازنده فیلم‌های "مانتی پایتن و جام مقدس"، "برزیل"، "سلطان ماهیگیر" و "12 میمون" است. لجر بازیگر فیلم‌های "ند کلی" و "کوهستان بروکبک" بر اثر مصرف بیش از حد دارو در 28 سالگی درگذشت. گیلیام فیلم سینمایی "تخیلات دکتر پارناسوس" را با بازی جانی دپ، کالین فارل و جود لاو می‌سازد.