مردم در انتخابات مجلس کسانی را برگزیدند که شعار عدالت خواهی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، طیبه صفایی صبح روز شنبه در جمع مردم شهرستان ارومیه افزود: برخی از اراده ها با ترفند ها و توطئه های مختلف نظیر مطرح کردن بحث تورم و بیکاری جوانان می خواستند مردم در صحنه انتخابات حاضر نشوند ولی با لطف خداوند همه توطئه های آنها نقش بر آب شد.

وی عنوان کرد: مردم در این برهه حساس نشان دادند که دغدغه آنها فراتر از مسایل معیشتی است و با کسانی بیعت کردند که گفتمان و شعار آنها اصولگرایی بود.

صفایی خاطرنشان کرد: مردم تهران با هوشیاری در مرحله اول انتخابات مجلس عده زیادی از اعضای لیست پیشنهادی جبهه متحد اصولگرایان را انتخاب کردند و در مرحله دوم نیز به دعوت این جبهه لبیک گفته و رای خود را به اصولگرایان دادند.

وی تصریح کرد: مردم عزیز کشورمان کسانی را که آنها را دعوت به دادن رای سفید می کرد را پیش از این در صحنه های مختلف آزموده و بی اعتمادی خود به آنان را دراین انتخابات مهم و سرنوشت ساز اخیر نیز نشان دادند.

نماینده منتخب مردم تهران در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از تمام آذری های مقیم تهران به دلیل حمایت و پشتیبانی از وی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

دکتر صفایی همچنین حضور پر رنگ مردم استان آذربایجان غربی در صحنه انتخابات را نشانگر رشد و شعور سیاسی مردم استان و همچنین اهمیت دادن آنها به مشارکت در سرنوشت خودشان اعلام کرد.

طیبه صفایی عصر روز پنجشنبه وارد شهرستان ارومیه شد وامروز با حضور در باغ رضوان با آرمان های مقدس شهدا تجدید میثاق کرد.

وی متولد شهرستان ارومیه است که قبلاً به عنوان مشاور سابق استاندار آذربایجان غربی در امور بانوان و جوانان سر منشاء تحولات جدی در استان شد.