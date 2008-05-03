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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

وابستگی فرزندان به خانواده رمان شد

جعفر توزنده جانی رمان تازه خود را با عنوان "دختری که زیاد می دانست" برای مخاطبان نوجوان به رشته تحریر درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توزنده جانی در این رمان علاوه بر ترسیم روابط میان دو نوجوانی که به دلیل ازدواج مجدد والدینشان دچار مشکل شده اند، می کوشد تا در قالب داستانی به نوجوانان پیام دهد که وابستگی بی اندازه از باروری و شکوفایی ذهن می کاهد و به اشخاص لطمات زیادی وارد می کند.

رمان نوجوانانه "دختری که زیاد می دانست" در حال حاضر در مرحله بازنویسی نهایی است و احتمالا از سوی نشر شباویز منتشر خواهد شد.

"کرمی که هیولا شد" از دیگر رمانهای آماده چاپ توزنده جانی است که برای نوجوانان تالیف شده است. از این نویسنده دو رمان "بهشت گمشده بابام" و "درخت سیب بابا" (نشر شباویز) زیر چاپ است.

رمان "افسون زنگ" و "گرشاسب نامه اسدی طوسی" (نشر پیدایش) از جمله کتابهای تازه چاپی هستند که امسال در نمایشگاه عرضه شده اند.

چاپ دوم رمان "افسانه سه پادشاه" (نشر افق)، چاپ پنجم رمان "مهمانی دیوها" (نشر مدرسه) و چاپ دوم "چرا دریا عصبانی شد" (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) از آثار تجدید چاپی جعفر توزنده جانی است.

رمان "چرا دریا عصبانی شد" این نویسنده سال گذشته موفق به دریافت جایزه شهید غنی پور شد.

کد مطلب 676168

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