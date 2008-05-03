احداث 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر تشکری نیا، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، با بیان این مطلب گفت : بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده است ، شهرداری تهران بیش از سه میلیون متر مربع فضای فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، مذهبی و اجتماعی در دست اجرا دارد که تا پایان امسال حدود 300 هزار متر مربع از آن آماده تحویل و بهره برداری خواهد شد .

وی با بیان این که این ساخت و سازها در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی است ، افزود : اجرای این ساخت و سازها بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده در زمان های مشخص صورت می گیرد و کار برخی از آن ها نیز آغاز شده است .

تشکری نیا در ادامه اظهار کرد : در حال حاضر این طرح ها در مرحله برنامه ریزی ، طراحی ، فوندانسیون و اجرا قرار دارد و هریک از آن ها بر اساس برنامه مشخص و در زمان خود به بهره برداری می رسد.