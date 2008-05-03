  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

توسط شهرداری انجام می شود

احداث 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی در تهران

احداث 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی در تهران

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران گفت : با برنامه ریزی های انجام شده ،3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی و اجتماعی در دست اجراست که تا پایان امسال حدود 300 هزار متر مربع آن آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر تشکری نیا، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، با بیان این مطلب گفت : بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام شده است ، شهرداری تهران بیش از سه میلیون متر مربع فضای فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، مذهبی و اجتماعی در دست اجرا دارد که تا پایان امسال حدود 300 هزار متر مربع از آن آماده تحویل و بهره برداری خواهد شد .

وی با بیان این که این ساخت و سازها در همه حوزه های فرهنگی و اجتماعی است ، افزود : اجرای این ساخت و سازها بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده در زمان های مشخص صورت می گیرد و کار برخی از آن ها نیز آغاز شده است .

تشکری نیا در ادامه اظهار کرد : در حال حاضر این طرح ها در مرحله برنامه ریزی ، طراحی ، فوندانسیون و اجرا قرار دارد و هریک از آن ها بر اساس برنامه مشخص و در زمان خود به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 676212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها