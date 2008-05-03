هاشم درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه از دیرباز از مدعیان قهرمانی در کشتی کشور بوده و قهرمانان متعددی را در سطح ملی و جهانی به دنیای کشتی معرفی کرده است.

وی افزود: از این جهت کرمانشاه هم اکنون آمادگی کامل دارد تا با شرکت دادن یک تیم قدرتمند در این رقابتها نماینده خوبی برای کشتی کشورمان باشد.

درویشی با اشاره به امکانات مناسب کرمانشاه جهت میزبانی این رقابتها بیان داشت: کرمانشاه از هر نظر آماده برگزاری این مسابقات است و برای برگزاری هر چه بهتر آن تمامی برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم را انجام داده است.

وی افزود: برای برگزاری این مسابقات مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه با ظرفیت شش هزار نفر در نظر گرفته شده که با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در آن، یکی از مجموعه های مجهز و برتر کشور محسوب می شود.

رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه با بیان اینکه کیفیت این دوره از مسابقات نسبت به سنوات قبل بسیار بالاتر است، یادآور شد: حضور تیمهای مطرح در این مسابقات نسبت به سنوات گذشته بی‌سابقه است زیرا تاکنون کشورهای آمریکا، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، چین و ایتالیا آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات اعلام کرده‌ اند.

درویشی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و مساعدت مسئولان به ویژه استاندار و مدیرکل تربیت بدنی استان تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا این مسابقات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

مسابقات بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی در روزهای 16و 17خرداد ماه سال جاری در سالن شش هزار نفری امام (ره)کرمانشاه برگزار می شود.

این مسابقات سال گذشته در بندرعباس برگزار شد.