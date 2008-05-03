کشته شدن یک نظامی آمریکایی/بازداشت 75 فرد مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است : این نظامی بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی در بغداد کشته شد.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی این کشور به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 66 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا اعلام کرد که در درگیریهای روز گذشته نظامیان آمریکایی با افراد مسلح در شهرک صدر که ادعا می شود وابسته به جیش المهدی هستند؛ هشت فرد مسلح کشته شدند.

از سوی دیگر یک مسئول نظامی عراق از بازداشت 75 فرد مظنون به دنبال انفجارهای بعقوبه در روز پنجشنبه خبر داد.

عبدالکریم الربیعی فرمانده عملیات استان دیالی در این رابطه اظهار داشت: ما در یک عملیات مشترک، 75 فرد مظنون (عاملان انفجارهای بعقوبه) را که شماری از عناصر القاعده در منطقه بلدروز نیز در میان آنها به چشم می خورد، بازداشت کردیم.

نیروهای عراقی در جریان بازداشت این افراد، مقادیری سلاح کشف و ضبط کردند.

لازم به ذکر است دو انفجار انتحاری که روز پنجشنبه در یک مراسم عروسی به وقوع پیوست منجر به کشته شدن 35 نفر و زخمی شدن 66 نفر دیگر شد.