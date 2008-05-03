تامین سلامت جامعه یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور، در حضور جمعی از خیرین حوزه سلامت ، خواستار حمایت بیشتر دولت و مجلس از مجمع خیرین شد.

سید رضا نیری گفت: دو چیز مجهول است، اول سلامت و دیگر امنیت. با مروری به سالهای قبل از انقلاب می بینیم که استعدادهای سرشاری بودند ، اما از آنها استفاده نمی شد و در علم پزشکی دستمان به سوی دکترهای هندی و پاکستانی دراز بود. در حالیکه درکشور خود سرمایه های کم نظیر و بی نظیری داشتیم .

وی افزود: هم اکنون در سطح دنیا در عرصه پزشکی حرفهای زیادی برای گفتن داریم. این نعمت به برکت زحمات امام (ره) و شهداست که به ما ارزانی شده است.

رئیس ستاد مرکزی خیرین سلامت کشور، نعمت سلامت را موجب حرکت جامعه بر شمرد و اظهار کرد: نعمت سلامت نعمت بزرگی است که راجع به آن در اسلام توصیه های فراوان شده است. افراد بیمار در یک جامعه که از نعمت سلامت بی بهره اند، جامعه را از حرکت به سوی نو آوری و شکوفایی باز می دارند.

وی تاکید کرد: کسانی که سرمایه علمی دارند و افرادی که سابقه فعالیت در امور خیر را دارند ، باید با همکاری یکدیگر برای داشتن جامعه ای ایمن و در جهت ارتقای سلامت تلاش کنند.

نیری همچنین خواستار حمایت بیشتر دولت و مجلس شد تا قوانینی که موجبات پرپیچ و خم شدن مسیر خیرین می باشند، تسهیل شده تا موجب تشویق آنها شود.

وی اظهار امیدواری کرد که انشاالله طی 2 سال آینده ، جمعیت بزرگی از خیرین را تشکیل داده تا نه تنها برای مردم ایران ، بلکه برای همه انسانها مفید واقع شود.