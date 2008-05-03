ایران میزبان اجلاس کنفدراسیون آسیا در سال 2009 / وایلد کارت به ایران تعلق نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه در شهر بانکوک تایلند و با حضور مسئولین 12 عضو کمیته برگزار شد اعضاء به بررسی مشکلات و برنامه های مختلف این قاره پرداختند. در این اجلاس "برونو گراندی" رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک نیز حضور داشت که در پی مذاکراتی با ایران از عملکرد کشورمان در رقابتهای جام جهانی ایروبیک در آلمان تقدیر کرد.

"عبدالرحمن الشطری" رئیس کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا نیز در این مجمع روند روبه رشد ایران را مثبت ارزیابی کرد.

در این اجلاس دو روزه که احمد محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران به همراه اصغری دبیر فدراسیون کشورمان در تایلند برگزار شد مواردی چون برگزاری مسابقات نوجوانان و جوانان در آسیا، برگزاری سمینارها ونشست های علمی و برگزاری لیگ آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین ایران با نظر مساعد تمامی شرکت کنندگان میزبانی اجلاس روسا و کمیته های اجرایی کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا در سال 2009 را برعهده گرفت.

در پایان این جلسه "برنو گراندی" در گفتگو با محتشمی رئیس و اصغری دبیر فدراسیون ژیمناستیک کشورمان از تعلق نگرفتن وایلد کارت این رشته به ایران خبر داد. در حالی که قرار بود در نشست فدراسیون جهانی با IOC بحث دریافت این سهمیه به ایران بررسی شود با نظر مخالف و در نظر گرفتن اینکه ایران هم اکنون 50 سهمیه ا لمپیک را دراختیار دارد هیچ وایلد کارتی به ژیمناستیک کشورمان داده نشد.

رئیس فدراسیون جهانی ژیمناستیک در پاسخ به اعتراض مسئولان فدراسیون ایران مبنی بر اینکه قبل از این قول اهدای این سهمیه افتخاری به کشور ما داده شده بود اظهار داشت: " من رای خود را در این نشست به ایران دادم اما برطبق قوانین کمیته بین المللی المپیک این سهمیه به کشورهایی تعلق می گیرد که هیچ سهمیه ای در این بازیها نداشته یا ورزش آنها ضعیف باشد این در حالی است که ایران هم اکنون 50 سهمیه المپیک را گرفته است."