به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه یک‌شنبه در تجمع مردم بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران بر حق است و با مرور واقعه کربلا و تقابل شر مطلق و خیر وضعیت ایران اسلامی تداعی می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به شهادت امام خامنه‌ای در محل کارش تصریح کرد: ما پیرو چنین امامی هستیم.وی در ادامه افزود: حق از بین نمی‌رود و پای حق بایستیم.حجت‌الاسلام نوری گفت: امتحانات آخر الزمانی است و در حال غربال هستیم و در جنگ با پلیدترین و شقی‌ترین باندهای جنایتکار هستیم و ثابت قدم باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: در میدان بمانیم و ایمان‌مان را حفظ کنیم.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: حفظ وحدت و همدلی رمز اصلی پیروزی در نبرد آخرالزمانی است.

وی گفت: خشم مقدس را حفظ کنید و آن را بر سر دشمنان فرو بریزیم و خشم موتور محرک مجاهد است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: حضور مردم ولای‌مدار و انقلابی در میدان نقشه دشمنان را نقش بر آب می‌کند.