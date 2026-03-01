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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

حضور مردم در میدان نقشه دشمنان را نقش بر آب می‌کند

حضور مردم در میدان نقشه دشمنان را نقش بر آب می‌کند

بجنورد-‌ نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: حضور مردم ولایت‌مدار و انقلابی در میدان نقشه دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه یک‌شنبه در تجمع مردم بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران بر حق است و با مرور واقعه کربلا و تقابل شر مطلق و خیر وضعیت ایران اسلامی تداعی می‌شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به شهادت امام خامنه‌ای در محل کارش تصریح کرد: ما پیرو چنین امامی هستیم.وی در ادامه افزود: حق از بین نمی‌رود و پای حق بایستیم.حجت‌الاسلام نوری گفت: امتحانات آخر الزمانی است و در حال غربال هستیم و در جنگ با پلیدترین و شقی‌ترین باندهای جنایتکار هستیم و ثابت قدم باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: در میدان بمانیم و ایمان‌مان را حفظ کنیم.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: حفظ وحدت و همدلی رمز اصلی پیروزی در نبرد آخرالزمانی است.

وی گفت: خشم مقدس را حفظ کنید و آن را بر سر دشمنان فرو بریزیم و خشم موتور محرک مجاهد است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: حضور مردم ولای‌مدار و انقلابی در میدان نقشه دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

کد مطلب 6763038

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