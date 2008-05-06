امتحانات نهایی در سال آینده به صورت آزمون استاندارد برگزار می شود

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تاثیر معدل در آزمون سراسری دانشگاه ها و حذف کنکور تا سال 1390 کارگروه هایی در دفتر سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ایجاد شده است، افزود: این کارگروه ها مشغول برنامه ریزی برای طراحی این آزمون هستند.



وی ادامه داد: قرار است تغییراتی در عناوین درسی آزمون نهایی سال سوم متوسطه ایجاد شود که علاوه بر کل دروس این پایه، درسهایی از سال دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی نیز در این آزمون لحاظ شوند.

مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش اظهار داشت: از سال آینده امتحان دروس سال سوم متوسطه مانند روانشناسی در رشته علوم انسانی که تاکنون در سطح مدارس و توسط معلم آن درس برگزارمی شد، درقالب امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.