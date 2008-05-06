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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر خبر داد:

امتحانات نهایی در سال آینده به صورت آزمون استاندارد برگزار می شود

امتحانات نهایی در سال آینده به صورت آزمون استاندارد برگزار می شود

مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استاندارد در قالب امتحانات نهایی سال سوم متوسطه در سال آینده خبر داد.

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تاثیر معدل در آزمون سراسری دانشگاه ها و حذف کنکور تا سال 1390 کارگروه هایی در دفتر سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور ایجاد شده است، افزود: این کارگروه ها مشغول برنامه ریزی برای طراحی این آزمون هستند.

وی ادامه داد: قرار است تغییراتی در عناوین درسی آزمون نهایی سال سوم متوسطه ایجاد شود که علاوه بر کل دروس این پایه، درسهایی از سال دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی نیز در این آزمون لحاظ شوند.

مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش اظهار داشت: از سال آینده امتحان دروس سال سوم متوسطه مانند روانشناسی در رشته علوم انسانی که تاکنون در سطح مدارس و توسط معلم آن درس برگزارمی شد، درقالب امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 676310

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