کمک 60 میلیون ریالی به مالکان مینی بوس های فرسوده در همدان

داریوش باقر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: به مالکان مینی‌ بوس‌های فرسوده فعال در خطوط بین شهری با عمر 25 سال به بالا به شرط اسقاط، 60 میلیون ریال کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی با سود 12 درصد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه این امر در راستای تحقق سیاست‌های دولت و به منظور تقویت بنیه مالی مالکان مینی‌بوس‌های فرسوده انجام می شود، بیان داشت: به منظور نوسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل، کمک بلاعوض و تسهیلات در اختیار صاحبان این وسایط نقلیه قرار خواهد گرفت .

داریوش باقر جوان افزود: کاهش عمر ناوگان به ویژه ناوگان مینی بوس از برنامه های اصلی سازمان است که با مشارکت بخش خصوصی طبق موضوع ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور این ناوگان نوسازی می شود .

وی میانگین سن مینی‌بوس‌های مسیرهای بین شهری و بین روستایی را بالای 27 سال عنوان کرد و افزود: اولویت با مالکانی است که در سال گذشته و سال جاری از شرکت‌های مسافربری استان صورت وضعیت دریافت کرده باشند.