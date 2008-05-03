مذاکرات فدراسیون فوتبال با بوسنی هرزگوین

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از روز یکشنبه بیست و نهم خردادماه آغاز می شود و این در حالیست که هنوز حریف تدارکاتی این تیم پیش از رویارویی با امارات مشخص نشده است.

فدراسیون فوتبال در تلاش برای یافتن حریف تدارکاتی مناسب مذاکراتی با فدراسیون های مختلف داشته است که از آن جمله می توان به فدراسیون فوتبال بوسنی و هرزگوین اشاره کرد.

با توجه به تعاملات فدراسیون های فوتبال ایران و بوسنی و هرزگوین طی سال های گذشته می توان انتظار داشت که مجددا شاهد حضور این تیم آسیایی در کشورمان باشیم.

بوسنی که از صعود به مسابقات جام ملت های اروپا بازمانده است، بعید نیست برای حفظ آمادگی خود همپای دیگر تیم های اروپایی بازی تدارکاتی برگزار کند. بیشتر تیم های اروپایی با توجه به در پیش بودن مسابقات یورو 2008 درصدد برگزاری بازی های تدارکاتی طی ماهی آتی هستند.

درصورت توافق نهایی فدراسیون های فوتبال ایران و بوسنی و هرزگوین، بازی دوستانه این دو تیم حدفاصل زمان برگزاری برپایی اردوی اردبیل تیم ملی تا پیش از رویارویی با امارات برگزار خواهد شد.