دیدار روسای جمهور ایران و یمن در آینده نزدیک / فصل تازه در روابط تهران -صنعا

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ظهرامروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ابوبکر عبدالله القربی همتای یمنی خود از ورود مناسبات تهران - صنعا به مرحله ای جدید خبر داد.

وی هدف سفر وزیر خارجه یمن به ایران را گفتگو درباره مناسبات دو جانبه دو کشور و همچنین شرکت در نشست سالانه شورای وزیران اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند عنوان کرد و افزود: در جریان مذاکراتی که داشتیم گفتگوهای خوبی در خصوص آخرین تحولات مربوط به روابط دو جانبه ایران و یمن انجام شد.

متکی با اشاره به سفر ماه گذشته اش به صنعا و مذاکرات با مقامات یمنی ادامه داد: در جریان سفر به کشور یمن مسائل مربوط به روابط دو جانبه مرور شد و در مذاکرات امروز نیز این موضوعات مورد پیگیری قرار گرفت.

وزیر خارجه همچنین گفت: اراده سیاسی دو کشور بر تعمیق روابط دو جانبه استوار است و به این لحاظ ایران و یمن دور جدیدی از روابط دو جانبه را آغاز کرده اند، کشورهای ما از اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و اعتقادی برخوردارند که زمینه های بسیاری را برای گسترش مناسبات دو جانبه فراهم کرده است.

وی تفاهم برای تداوم رایزنی های وزرای خارجه ایران و یمن را از جمله موضوعات مورد گفتگویش با عبدالله القربی خواند و اظهار داشت: بر اساس توافقات دو طرف قرار شد کمیته مشترک سیاسی دو کشور به ریاست معاونان وزرای خارجه ایران و یمن برگزار شود و علاوه بر این سطح گفتگوهای دو کشور در دور جدید مناسبات به سطحی بالاتر از وزرا یعنی روسای جمهور خواهد رسید.

متکی افزود : بنابر آنچه که گفته شد طی ماه های آینده دیدار سران دو کشور در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزی در خصوص این دیدار در حال انجام است.

وزیر امور خارجه در خصوص آخرین تحولات مربوط به روابط اقتصادی دو کشور نیز ادامه داد : کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و یمن نیز در آینده ای نزدیک در تهران برگزار خواهد شد و در حال حاضر بر روی تاریخ دقیق آن توافق شده است و در همین چارچوب نیز وزیر بازرگانی یمن سفری به تهران خواهد داشت.

وی با اشاره به پیشرفت مذاکرات مربوط به برق رسانی ایران به یمن، گفت: شرکت های ایرانی از جایگاه خوبی در عرصه های مختلف اقتصادی دریمن برخوردار هستند و در جریان گفتگوهای دو جانبه علاوه بر لزوم تعمیق روابط تجاری بر گسترش همکاری های علمی، آموزشی، ارتباطات آموزشی و آکادمیک تاکید کردیم.

متکی همچنین گفت : ما فکر می کنیم می توان از طریق گسترش ارتباطات مذکور دیپلماسی مردمی را نیز در کنار مناسبات سیاسی دو کشور مشاهده کرد؛ علاوه بر آنچه که ذکر شد در خصوص همکاری‌های رسانه ای دو کشور و تبادل هیئت های رسانه ای نیز گفتگوهایی انجام شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه سخنانش اظهار داشت : درجریان گفتگو با وزیرخارجه یمن همچنین مهمترین مسائل منطقه را مرور کردیم و علاوه بر مطالعه نگرانی مشترک دو طرف از اوضاع جاری در عراق بر لزوم حل و فصل مسالمت آمیز بحران جاری در لبنان تاکید نمودیم.

وی با اعلام حمایت ایران از فعالیت یمن در جهت آشتی حماس و فتح گفت : شرایط دشوار مردم فلسطین در نوار غزه در جریان گفتگوهایمان به عنوان یک نگرانی مشترک مطرح شد و ما این جنایات وحشیانه را محکوم کرده و امیدواریم جامعه بین الملل به وظایف خود در قبال مردم فلسطین و توقف این جنایات عمل نماید.

متکی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو کشور ایران و یمن با درک مشترک از اهمیت جایگاهشان در منطقه و نقش خود در دو سوی خلیج فارس مصمم هستند که تمام ظرفیت های موجود را در خدمت گسترش همکاری های سازنده در راستای تثبیت ثبات و امنیت در منطقه با کار گیرند.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی درباره جایگاه یمن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پس از وحدت یمن پرونده های بسیاری در روابط دو کشور وجود دارد که اساس موضع جمهوری اسلامی ایران در این پرونده های مثبت حمایت از وحدت ملی و تمامیت ارضی یمن بوده است.

وی حمایت از وحدت ملی را سنگ بنای مناسبات تهران - صنعا عنوان کرد و ادامه داد : دو کشور علاوه بر زمینه های فراوان مشترک تاریخی، اعتقادی و فرهنگی از گذشته های دور با هم ارتباط نزدیک دارند و همواره یک علاقه قلبی متقابل بین دو ملت ایران و یمن وجود داشته است.

متکی از تلاش برای به روزسازی روابط تاریخی ایران و یمن خبر داد و گفت: ما سعی داریم این روابط تاریخی را مدرن، به روز و جامع الاطراف کرده و در واقع به دنبال روابطی همه جانبه با یمن و همکاری در تمامی زمینه ها با این کشور هستیم.

وزیر خارجه تاکید کرد: ما برای کمک به مشکلات یمن در کنار این کشور هستیم و معتقدیم ثبات و آرامش شرط لازم تحقق برنامه توسعه این کشور است و در همین چارچوب نیز بدون شک تعمیق روابط اقتصادی تهران - صنعا، ارتباط ما را با یکدیگر عمیق تر و جدی تر می کند.

وی تصریح کرد: ما در دراز مدت مناسبات با یمن را روی ریل پیشرفت و روابطی مبتنی بر اعتماد متقابل می بینیم ومطمئن هستیم رهبری یمن نیز چنانچه با مسائلی روبرو باشد با هوشمندی و حفظ وحدت و یکپارچگی آن کشور مسائل مذکور را به سوی حق هدایت خواهد کرد.

در ادامه این کنفرانس خبری ابوبکر عبدالله القربی وزیر خارجه یمن با اشاره به سابقه تاریخی روابط دو کشور و ملت های ایران و یمن با یکدیگر اظهار داشت: روابط ما روابطی ریشه دار بوده و در حال حاضر صفحه جدیدی در عرصه مناسبات تهران - صنعا ایجاد شده و قصد داریم در همین چارچوب ابرهای تابستانی را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه روابط ایران و یمن می تواند به الگویی برای مناسبات منطقه ای تبدیل شود، افزود: روابط ما بر اساس منشور سازمان ملل متحد و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و مخالفت با اقدام علیه امنیت دو کشور بنا شده است.

القربی با اشاره به مذاکرات امروزش با منوچهر متکی افزود: در این مذاکرات در خصوص زمینه های مختلف همکاری های دو کشور گفتگو کردیم و امیدواریم این مسائل دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر پیوند دهد چرا که تعمیق روابط نه تنها به سود دو کشور بوده بلکه به زیان هیچ کس نیز نخواهد بود.

وزیر خارجه یمن از مواضع تهران در جهت پایداری ثبات و یکپارچگی در کشورش ابراز خرسندی کرد و گفت: ما از اینکه می بینیم ایران در راستای تثبیت یکپارچگی در کشورمان با تمام جریاناتی که ثبات در یمن را هدف قرار داده اند مقابله می کند خرسندیم.

وی با تاکید بر لزوم عاری سازی خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی ادامه داد: بدون شک در این خصوص باید به خلع سلاح اسرائیل توجه ای ویژه شود ضمن اینکه تحقق خلع سلاح در منطقه از جهت راهبرد امنیتی و سهم کشورها در آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

القربی اقدامات کشورش در جهت آشتی حماس و فتح را مورد اشاره قرار داد و گفت: صنعا به تلاش های خود در این جهت در چارچوب اتحادیه عرب ادامه داده و البته باید در انتظار نتایج تلاش مصر برای آرام سازی شرایط در اراضی اشغالی بمانیم.

وزیر خارجه یمن از مواضع دو گانه رژیم صهیونیستی در خصوص تحولات اراضی اشغالی انتقاد کرد و با اشاره مستقیم به تداوم کشتار مردم بی گناه فلسطین از سوی نظامیان اسرائیلی اظهار داشت: ما نسبت به حسن نیت اسرائیل برای آرام ساختن اوضاع منطقه و حل و فصل مسالمت آمیز مسائل فلسطین تردید داریم چرا که آنها قول های زیادی می دهند که به آن وفا نمی کنند.

وی بر لزوم مقابله با تروریزم نیز تاکید کرد و افزود: ما و ایران در روند مقابله با تروریزم در یک جبهه قرار داریم و در همین خصوص متعتقدیم که تروریزم مربوط به یک دین نبوده بلکه عوامل اصلی آن خلاء عدالت، وجود فقر و بیکاری در عرصه بین المللی است که البته در نظام بین الملل مورد توجه کافی قرار نمی گیرد.

القربی همچنین بر تمرکز سیاست های خارجی کشورش برای برقراری صلح و امنیت در جهان از طریق سازمان های بین المللی و مذاکره با کشورهای مختلف تاکید کرد.

وزیر خارجه یمن در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم تعمیق مناسبات اقتصادی دو کشور اظهار داشت: بدون شک سرمایه گذاری و پیوند منافع اقتصادی دو کشور به یکدیگر باعث نزدیک شدن بیش از پیش روابط شده و بر خلاف سیاست که عمده اختلافات از آن بر می خیزد اقتصاد موجب پیوند بیشتر روابط می گردد.