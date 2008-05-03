شش هزار مددجو تحت پوشش کمیته امداد چناران هستند

علی محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران اظهار داشت: چهار هزار نفر در انتظار حمایت و چهار هزار مددجو نیز به طور موردی به کمیته امداد مراجعه کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: 14 هزار نفر از جمعیت 107 هزار نفری این شهرستان در ارتباط با فعالیتهای حمایتی کمیته امداد هستند.

محمدی ادامه داد: برای تامین نیازهای این میزان جمعیت، اعتبارات دولتی جوابگو نیست و نیازمند مشارکت مردم و به خصوص خیرین هستیم.

رئیس کمیته امداد چناران اظهار داشت: در سال گذشته 295 حامی ایتام با پرداخت 564 میلیون ریال جذب این کمیته شده اند که با این میزان تنها 10 درصد از یک هزار یتیم امداد فاقد حامی هستند.

علی محمد محمدی بیان داشت: هزینه های درمانی به دلیل سالخوردگی مددجویان همواره امداد را با مشکل مواجه کرده است که در این بخش نیز نیازمند یاری خیرین هستیم.

وی افزود: در سال 86 یک میلیارد و 800 میلیون ریال مردم شهرستان از طرق مختلف به امداد در جهت خدمت رسانی به محرومان کمک کرده اند.