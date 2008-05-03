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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۴۷

رئیس جامعه جراحان ایران:

موضوع تعرفه های پزشکی به یک بازی سیاسی تبدیل شده است

موضوع تعرفه های پزشکی به یک بازی سیاسی تبدیل شده است

رئیس جامعه جراحان ایران، از چالش‌ های پیش آمده پیرامون تعرفه ‌های پزشکی به عنوان یک بازی سیاسی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل صبح امروز در افتتاحیه سی و دومین کنگره جامعه جراحان ایران، از موضوعات و چالش‌ های پیش آمده پیرامون جنجال تعرفه ‌ها به عنوان یک بازی سیاسی یاد کرد و برخورد با آن را غیرمنطقی دانست.

رئیس سی و دومین کنگره جامعه جراحان ایران، با اشاره به اینکه پزشکان مجبورند با تعرفه ‌های کهنه و بیگانه با شرایط امروز به کار خود ادامه دهند، افزود: نباید شرایطی فراهم کرد که برخی پزشکان عطای این حرفه را به لقایش ببخشند.

فاضل با بیان اینکه در بخش آموزش پزشکی و آموزش تخصصی جراحی، نیاز به تحول اساسی است، گفت: به نظر می ‌رسد تربیت نیروی انسانی چه در بخش پزشک عمومی و چه در بخش تخصصی، چندان ارتباط منطقی با نیاز کشور ندارد و اصل بر فعال ماندن دانشگاههای بسیار متعدد است.

وی با اشاره به کیفیت آموزش در ایران گفت: کیفیت آموزش نیاز به تغییرات بنیادی دارد. پزشک امروز نیازمند دانشی است که او را با پیشرفت‌ های علم پزشکی آشنا کند و متخصص جراحی امروز باید با روشهای روز دنیا آشنا شود.

رئیس جامعه جراحان با اشاره به کمبود منابع مالی افزود: یکی از مسائل اصلی که سبب بروز نابسامانی‌ های زیادی در عرصه پزشکی شده است، کمبود منابع مالی و سهم ناچیزی است که از درآمد عمومی به بخش بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. اصولا سلامت به عنوان یک رکن اصلی در پیشبرد برنامه‌ های توسعه و پیشرفت است که شامل سلامت روحی و روانی و تامین شرایط مطلوب اجتماعی و شغلی است.

فاضل با بیان اینکه مسئله زلزله در تهران همیشه مطرح بوده و هر زمان که زلزله اتفاق می ‌افتد ذهن‌ها به آن معطوف شده و پس از مدت کوتاهی فراموش می‌شود، گفت: تردیدی نیست قبل از این که اتفاقی حادث شود باید از آن پیشگیری کرد و در این مورد بیمارستانها به توجه ویژه نیاز دارند.

وی با اشاره به وجود بیش از 150 بیمارستان در تهران گفت: بسیاری از بیمارستانهای تهران نیاز شدید به تجدید بنا و مقاوم سازی دارند که این اقدام باید به عنوان یک اقدام ملی و مردمی و با کمک همه جانبه دولت انجام شود. همچنین امکانات لازم در اختیار بیمارستانها قرار داده شود.

رئیس جامعه جراحان ایران، افزود: به همین منظور نشست ‌هایی را با شورای شهر داشته ایم و تا حصول نتیجه به این کار ادامه خواهیم داد.

فاضل با بیان اینکه جامعه جراحان ایران سالها تحولات زیادی را شاهد بوده است، ادامه داد: جامعه جراحان ایران امسال یک ربع قرن را پشت سر می ‌گذارد. سالها یکی پس از دیگری سپری شده و هر سال میزان حمایت جراحان از جامعه پررنگ ‌تر می ‌شود.

وی گفت: امروزه جامعه جراحان به یکی از بزرگترین جوامع علمی کشور تبدیل شده است.

کد مطلب 676345

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