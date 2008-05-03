موضوع تعرفه های پزشکی به یک بازی سیاسی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج فاضل صبح امروز در افتتاحیه سی و دومین کنگره جامعه جراحان ایران، از موضوعات و چالش‌ های پیش آمده پیرامون جنجال تعرفه ‌ها به عنوان یک بازی سیاسی یاد کرد و برخورد با آن را غیرمنطقی دانست.

رئیس سی و دومین کنگره جامعه جراحان ایران، با اشاره به اینکه پزشکان مجبورند با تعرفه ‌های کهنه و بیگانه با شرایط امروز به کار خود ادامه دهند، افزود: نباید شرایطی فراهم کرد که برخی پزشکان عطای این حرفه را به لقایش ببخشند.

فاضل با بیان اینکه در بخش آموزش پزشکی و آموزش تخصصی جراحی، نیاز به تحول اساسی است، گفت: به نظر می ‌رسد تربیت نیروی انسانی چه در بخش پزشک عمومی و چه در بخش تخصصی، چندان ارتباط منطقی با نیاز کشور ندارد و اصل بر فعال ماندن دانشگاههای بسیار متعدد است.

وی با اشاره به کیفیت آموزش در ایران گفت: کیفیت آموزش نیاز به تغییرات بنیادی دارد. پزشک امروز نیازمند دانشی است که او را با پیشرفت‌ های علم پزشکی آشنا کند و متخصص جراحی امروز باید با روشهای روز دنیا آشنا شود.

رئیس جامعه جراحان با اشاره به کمبود منابع مالی افزود: یکی از مسائل اصلی که سبب بروز نابسامانی‌ های زیادی در عرصه پزشکی شده است، کمبود منابع مالی و سهم ناچیزی است که از درآمد عمومی به بخش بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. اصولا سلامت به عنوان یک رکن اصلی در پیشبرد برنامه‌ های توسعه و پیشرفت است که شامل سلامت روحی و روانی و تامین شرایط مطلوب اجتماعی و شغلی است.

فاضل با بیان اینکه مسئله زلزله در تهران همیشه مطرح بوده و هر زمان که زلزله اتفاق می ‌افتد ذهن‌ها به آن معطوف شده و پس از مدت کوتاهی فراموش می‌شود، گفت: تردیدی نیست قبل از این که اتفاقی حادث شود باید از آن پیشگیری کرد و در این مورد بیمارستانها به توجه ویژه نیاز دارند.

وی با اشاره به وجود بیش از 150 بیمارستان در تهران گفت: بسیاری از بیمارستانهای تهران نیاز شدید به تجدید بنا و مقاوم سازی دارند که این اقدام باید به عنوان یک اقدام ملی و مردمی و با کمک همه جانبه دولت انجام شود. همچنین امکانات لازم در اختیار بیمارستانها قرار داده شود.

رئیس جامعه جراحان ایران، افزود: به همین منظور نشست ‌هایی را با شورای شهر داشته ایم و تا حصول نتیجه به این کار ادامه خواهیم داد.

فاضل با بیان اینکه جامعه جراحان ایران سالها تحولات زیادی را شاهد بوده است، ادامه داد: جامعه جراحان ایران امسال یک ربع قرن را پشت سر می ‌گذارد. سالها یکی پس از دیگری سپری شده و هر سال میزان حمایت جراحان از جامعه پررنگ ‌تر می ‌شود.

وی گفت: امروزه جامعه جراحان به یکی از بزرگترین جوامع علمی کشور تبدیل شده است.