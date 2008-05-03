تجهیز 30 مسجد به سیستم اینترنت در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در نشست خبری امروز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی افزود: این مساجد با تخصیص 200 میلیون تومان اعتبار در سال جاری به صورت پایلوت و آن لاین به سیستم اینترنتی مجهز می شوند.

وی از کلنگ زنی 15 خانه عالم با اعتبار پیش بینی شده یک میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و افزود: احداث دو مجتمع فرهنگی در شهرستان فاروج و مانه و سملقان و افتتاح یک مجتمع فرهنگی در شهر"راز" از دیگر برنامه های این سازمان است.

ولی نژاد تصریح کرد: 72 روستای بالای 500 خانوار استان نیاز به خانه عالم وجود دارد که در سال جاری با جدیت بیشترییگیری می شود.

وی اظهار داشت: در استان خراسان شمالی هزار و 170 مسجد فعالیت می کنند که از این تعداد 160 مسجد از سوی سازمان تبلیغات حمایت می شوند.

ولی نژاد با اشاره به برنامه های سال جاری سازمان تبلیغات خراسان شمالی تصریح کرد: در 130 کتابخانه در مساجد روستاهای استان با هزار و 200 عنوان و 57 جلد کتاب و 20 هزار نشریه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه استان خراسان شمالی به 250 تا 300 امام جماعت نیاز دارد، اظهار داشت: 157 امام جماعت اکنون در سطح استان فعالیت می کنند.

وی برگزاری گفتمانهای دینی در مساجد، مدارس و دانشگاهها، آموزش مداحان، اعزام مبلغان، استقرار روحانیون در روستاها، آموزش قرآن و نهضت قرآن آموزی، حمایت از حوزه های علمیه، گسترش دبیرستانهای صدرا در سطح استان را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به برنامه های اوقات فراغت در سال 87 اظهار داشت: 450 پایگاه امسال برای اجرای طرح های اوقات فراغت در استان پیش بینی شده است.

وی گفت: فعالیتهای اوقات فراغت با نام بوستان معرفت وهسته های فرهنگی در مساجد و مراکز بخشها و روستاهای استان اجرامی شود.

ولی نژاد گفت: پاسخ به سئوالات و شبهات دینی، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، چاپ نشریات، برگزاری اردوها و... از جمله فعالیتهای این سازمان در قالب طرحهای اوقات فراغت است.

وی خاطر نشان کرد: دو هزار و 872 نفر پارسال از 92 پایگاه در 60 اردوی طرحهای اوقات فراغت این سازمان شرکت کردند.