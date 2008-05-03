تشکیل دبیرخانه پروژه های تحقیقاتی موفق و دارای نوآوری در وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، این دبیرخانه با هدف اطلاع رسانی به دانشگاهها و پژوهشگاهها به منظور جذب پروژه ها و سپس بررسی و پالایش آنها و دعوت از مجریان طرحهای برگزیده برای مذاکره حضوری و اعلام اهداف در معاونت پژوهشی وزارت علوم تشکیل شده است.

از طریق این دبیرخانه، طرحهای پژوهشی برتر معرفی و توسط وزیر علوم به هیئت دولت معرفی می شوند.

در این دبیرخانه، طرحهایی مد نظر قرار می گیرند که بنیادی یا کاربردی باشند و بتوانند یکی از مشکلات مهم کشور را برطرف کنند و آثار اجتماعی اقتصادی و فرهنگی این طرحها نیز باید در سطح ملی مشهود باشد.

همچنین این طرحها باید موفق به اخذ جایزه در جشنواره های معتبر داخلی یا بین المللی شده باشند.