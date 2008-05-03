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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

اختصاصی مهر /

تشکیل دبیرخانه پروژه های تحقیقاتی موفق و دارای نوآوری در وزارت علوم

تشکیل دبیرخانه پروژه های تحقیقاتی موفق و دارای نوآوری در وزارت علوم

دبیرخانه پروژه های تحقیقاتی موفق و دارای نوآوری در معاونت پژوهشی وزارت علوم تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دبیرخانه با هدف اطلاع رسانی به دانشگاهها و پژوهشگاهها به منظور جذب پروژه ها و سپس بررسی و پالایش آنها و دعوت از مجریان طرحهای برگزیده برای مذاکره حضوری و اعلام اهداف در معاونت پژوهشی وزارت علوم تشکیل شده است.

از طریق این دبیرخانه، طرحهای پژوهشی برتر معرفی و توسط وزیر علوم به هیئت دولت معرفی می شوند.

در این دبیرخانه، طرحهایی مد نظر قرار می گیرند که بنیادی یا کاربردی باشند و بتوانند یکی از مشکلات مهم کشور را برطرف کنند و آثار اجتماعی اقتصادی و فرهنگی این طرحها نیز باید در سطح ملی مشهود باشد.

همچنین این طرحها باید موفق به اخذ جایزه در جشنواره های  معتبر داخلی یا بین المللی شده باشند.

کد مطلب 676348

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