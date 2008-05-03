افتتاح نمایشگاه کتاب در ساوه و دلیجان

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این نمایشگاه 42 هزار جلد کتاب در قالب هشت هزار عنوان در معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی گفت: کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه در قالب موضوعات مذهبی، ادبی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و آثار استاد شهید مطهری است که به مدت 15 روز برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.
وی استاد مطهری را معلم اخلاق و ایمان خواند و با اشاره به حضور کتاب های این اندیشمند در نمایشگاه خاطر نشان کرد: کتاب های این معلم انسان ساز، چراغی برای مسیر زندگی و اندیشه است که باید خواندن آن را در بین جوانان و نوجوانان گسترش داد.
شعبانی برپایی نمایشگاهی مصور از زندگانی استاد شهید مرتضی مطهری در قالب 28 پوستر و دیدار با پیشکسوتان فرهنگ و ادب شهرستان را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در اراک حاکی است، نمایشگاه کتابی با عنوان اندیشه مطهر با نمایش وعرضه ۳۰۰عنوان کتاب با موضوعات در شهرستان دلیجان دایر شد.
در این نمایشگاه، به مناسبت هفته معلم نمایشگاه عکسی با عنوان یاران مطهر توسط شورای مشورتی و نهاد امامت جمعه دلیجان در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاشد.
در این نمایشگاه ۱۰۰قطعه عکس سیاه ، سفید و رنگی با موضوع تصاویر دانش آموزان و معلمان این شهرستان به مدت یک هفته دایر شد.
نظر شما