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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

افتتاح نمایشگاه کتاب در ساوه و دلیجان

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد اسلامی ساوه گفت: نمایشگاه کتاب همزمان با گرامیداشت هفته معلم در فرهنگسرای ساوه امروز افتتاح شد.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این نمایشگاه 42 هزار جلد کتاب در قالب هشت هزار عنوان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی گفت: کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه در قالب موضوعات مذهبی، ادبی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و آثار استاد شهید مطهری است که به مدت 15 روز برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

وی استاد مطهری را معلم اخلاق و ایمان خواند و با اشاره به حضور کتاب های این اندیشمند در نمایشگاه خاطر نشان کرد: کتاب های این معلم انسان ساز، چراغی برای مسیر زندگی و اندیشه است که باید خواندن آن را در بین جوانان و نوجوانان گسترش داد.

شعبانی برپایی نمایشگاهی مصور از زندگانی استاد شهید مرتضی مطهری در قالب 28 پوستر و دیدار با پیشکسوتان فرهنگ و ادب شهرستان را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حاکی است، نمایشگاه کتابی با عنوان اندیشه مطهر با نمایش وعرضه ‪ ۳۰۰‬عنوان کتاب با موضوعات در شهرستان دلیجان دایر شد.

در این نمایشگاه، به مناسبت هفته معلم نمایشگاه عکسی با عنوان یاران مطهر توسط شورای مشورتی و نهاد امامت جمعه دلیجان در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاشد.

در این نمایشگاه ‪ ۱۰۰‬قطعه عکس سیاه ، سفید و رنگی با موضوع تصاویر دانش آموزان و معلمان این شهرستان به مدت یک هفته دایر شد. 

کد مطلب 676354

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